मुंबई: श्रावण महिन्यातील शुक्ल पक्ष पंचमी नागपंचमी ( Nag Panchami) म्हणून साजरी केली जाते. साधारणपणे नागपंचमी सण हरियाली तीजच्या दोन दिवसांनंतर येतो. इंग्रजी दिनदर्शिकेनुसार नागपंचमी जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यात येते. नागपंचमीच्या (Nag Panchami Date) दिवशी महिला सर्प देवतेची पूजा (Worship of the serpa devata) करतात आणि सापांना दूध अर्पण करतात. या दिवशी महिला आपल्या भावांच्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करतात.

श्रावण महिन्याची पाचवी तारीख सर्प देवतांच्या पूजेसाठी अत्यंत महत्वाची मानली जाते. नाग पंचमी हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे आणि हा सण श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्ष पंचमीला साजरा केला जातो. अशी मान्यता आहे की सापांना अर्पण केलेली कोणतीही पूजा नाग देवतांपर्यंत पोहोचते. म्हणूनच या प्रसंगी लोक नाग देवतांचे प्रतिनिधी म्हणून जिवंत सापांची पूजा करतात. हिंदू धर्मात साप पूजनीय मानले जातात.

नागपंचमी पूजा मुहूर्त (Nag Panchami 2021 Puja Time)

नागपंचमी शुक्रवार 13 ऑगस्ट 2021 रोजी आहे.

नागपंचमी पूजा मुहूर्त – सकाळी 05:49 ते सकाळी 08:28 वाजेपर्यंत

नागपंचमी आरंभ तिथी – 12 ऑगस्ट 2021 दुपारी 03:24 वाजता आरंभ

नागपंचमी समाप्ती तिथी – 13 ऑगस्ट 2021 दुपारी 01:42 वाजता समाप्ती

नागपंचमी पूजा मंत्र (Nag Panchami Puja Mantra)

सर्वे नागाः प्रीयन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले.

ये च हेलिमरीचिस्था येऽन्तरे दिवि संस्थिताः॥

ये नदीषु महानागा ये सरस्वतिगामिनः.

ये च वापीतडगेषु तेषु सर्वेषु वै नमः॥

मंत्राचा अर्थ – या जगात आकाश, स्वर्ग, तलाव, विहिरी, तलाव आणि सूर्य -किरणांमध्ये राहणारे साप आम्हाला आशीर्वाद देतात आणि आम्ही सर्व पुन्हा पुन्हा तुमच्यापुढे नतमस्तक होतो.

अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम्.

शङ्ख पालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा॥

एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम्.

सायङ्काले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः.

तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्॥

मंत्राचा अर्थ – अनंत, वासुकी, शेषा, पद्मनाभ, कांबळ, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक आणि कालिया हे नऊ सर्प देवांची नावे आहेत. दररोज सकाळी नियमितपणे जर या मंत्राचा जप केला तर सर्प देवता तुम्हाला सर्व पापांपासून सुरक्षित ठेवेल आणि तुम्हाला जीवनात विजयी बनवेल. (Nag Panchami 2021: When is Nag Panchami Know Tithi, Muhurat and Pooja Mantra Nag Panchami Date Worship of the serpa devata Nag Panchami Puja Time Nag Panchami Puja Mantra)