Nagpanchami Marathi Shubhechha Sandesh, Nagpanchami 2022 Marathi Greetings, Messages, Wishes, Quotes, SMS, Status: श्रावण महिण्यातील पंचमी हा सण खाप आनंद घेऊन येत असतो. नागपंचमीच्या दिवशी नागाची पूजा केली जाते. पुराणानुसार नागपंचमीच्या दिवशी श्रीकृष्ण याच दिवशी कालिया नागाचा पराभव करून यमुना नदीच्याय पात्रातून सुखरूप आले होते. तेव्हापासून श्रावण शुद्ध पंचमीला नागाजी पूजा केली जाते असे धार्मिक श्रद्धा आहे. नागपंचमीच्या दिवशी लोक नागा किंवा सापाला दूध, फळं, फुले अर्पण करतात आणि त्यांची पूजा करतात. काही ठिकाणी नागाचे चित्र काढून त्याची पूजा केली जाते. नागपंचमीला एक सामाजिक महत्त्व देखील आहे. कारण या दिवशी भाऊ आपल्या बहिणीला रक्षाबंधनासाठी माहेरी घेऊन येतो अशी एक प्रथा आहे. यंदा 2 ऑगस्ट 2022 रोजी (मंगळवारी) नागपंचमी आहे. या नागपंचमीला तुम्ही तुमचे नातेवाईक आणि मित्रांना शुभेच्छा देऊ शकता. त्यासाठी आम्ही येथे खाली काही संदेश देत आहोत. ते शेअर करून तुम्ही तुमच्या जवळच्या लोकांना नागपंचमीच्या शुभेच्छा देऊ शकता.

श्रावण महिन्यातील पहिला महत्वाचा सण नागपंचमी!

यमुना नदीच्या पात्रात कालिया नागाचा पराभव करून,

भगवान श्रीकृष्ण सुरक्षित वर आले तो दिवस म्हणजे,

श्रावण शुद्ध पंचमी म्हणजेच नागपंचमी!

नागपंचमीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा!!

समुद्र मंथनाने कळली जगास ज्यांची महती

अशा नागदेवांना सारे जग वंदती

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

नागपंचमीच्या दिवशी देवाकडे एकच प्रार्थना,

तुमच्यावर ईश्वराची सदैव कृपा असू दे,

तुमचे आयुष्य आनंदी आणि मंगलदायी होवो,

नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा!!

जपायला हवं नागाच्या अस्तित्वाला

नको केवळ आंधळी पूजा

नाग दूध पित नाही कधीच

देऊ नका त्याला नाहक सजा

नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा

निसर्गाच्या बांधीलकीतून निर्माण झाला नागपंचमीचा सण,

शेतकरी आपल्या मित्राचे उतरवतो या निमित्ताने ऋण

नागपंचमीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा

बळीराजाचा हा कैवारी

नागराजाची मुर्ती पुजूया घरी

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मातीच्या नागाची पूजा करा, नको जिवंत नागाचा अट्टाहास

तुमच्या अंधश्रद्धेमुळे होतो नागाचा अन्नवयीत छळ आणि र्हास

नागपंचमीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा

नागपंममीचा सण आला,

पर्जन्यराजाला आनंद झाला,

न्हाहून निघाली वसुधंरा,

घेतला हाती हिरवा शेला,

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सण आला नागपंचमीचा, मनापासून शुभेच्छा तुम्हाला

सदैव सुखी, आनंदी राहा, हिच आमची सदिच्छा

नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा

नागपंचमी साजरी करूया..

ईश्वररूपी नागाचे रक्षण करूया…

निसर्गाचे जतन करूया…

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

नागपंचमीच्या दिवशी,

तुमच्यावर ईश्वराची सदा कृपा असू दे,

आणि तुमचे आयुष्य मंगलदायी होवो…

नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

