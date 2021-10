मुंबई: नरक चतुर्दशीच्या दिवशी यम दिपक (Yama Deepak) लावण्याची प्रथा आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार या दिवसाला खूप महत्त्व आहे. यावर्षी नरक चतुर्दशी 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी (Narak Chaturdashi 2021) साजरी केली जाणार आहे. पण तुम्हाला हे माहित आहे का नरक चतुर्दशीचा सण का साजरा केला जातो? जाणून घेऊयात काय आहे त्यामागची कथा… (Narak Chaturdashi 2021: Why is Narak Chaturdashi celebrated? Know the myths)

आख्यायिका – 1 (story of Narak Chaturdashi)

नरकासुर राक्षसाचा वध

प्राचीन काळी नरकासुर नावाचा एक राक्षस होता. तो आपल्या शक्तीचा उपयोग करून देवता आणि ऋषींना त्रास देत होता. नरकासुराचा अत्याचार इतका वाढू लागला की त्याने देव आणि संतांच्या 16 हजार महिलांना बंधक बनवले. नरकासुराच्या अत्याचाराने त्रस्त होऊन सर्व देव आणि ऋषी श्रीकृष्णाच्या आश्रयाला गेले. श्रीकृष्णाने नरकासुराच्या दहशतीपासून मुक्ती देण्याचे आश्वासन सर्वांना दिले.

नरकासुराला एका स्त्रीच्या हातून मरण्याचा शाप मिळाला होता म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने आपली पत्नी सत्यभामेच्या मदतीने कार्तिक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्दशीला नरकासुराचा वध करून त्याच्या बंदिवासातून 16 हजार स्त्रियांची मुक्तता केली. पुढे या सर्व स्त्रिया भगवान श्रीकृष्णाच्या 16 हजार पाट राणी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. नरकासुराच्या वधानंतर कार्तिक महिन्यातील अमावास्येला लोकांनी घरोघरी दिवे लावले आणि तेव्हापासून नरका चतुर्दशी आणि दीपावली हे सण साजरे केले जाऊ लागले.

आख्यायिका – 2 (Narak Chaturdashi Katha)

दुसर्‍या एका आख्यायिकेमध्ये दैत्य राजा बळीला भगवान श्रीकृष्णाने दिलेल्या वरदानाचा उल्लेख आहे. राजा बळी एक महान दाता होता. असे मानले जाते की वामन अवताराच्या वेळी भगवान श्री विष्णूने त्रयोदशी आणि अमावस्या दरम्यान राक्षस राजा बळीचे राज्य तीन पावलात मोजले. हे पाहून बळीने आपले संपूर्ण राज्य भगवान वामनाला दान केले. यानंतर भगवान वामनाने बळीला वरदान मागायला सांगितले.

राक्षस राजा बळी म्हणाला की त्रयोदशी ते अमावस्या या तीन दिवसांमध्ये दरवर्षी माझे राज्य राहिले पाहिजे. या दरम्यान ज्या व्यक्तीने माझ्या राज्यात दीपावली साजरी केली त्याच्या घरात माता लक्ष्मीचा निवास असावा आणि चतुर्दशीला नरकासाठी दिवे दान करतील त्यांचे सर्व पूर्वज नरकात राहू नयेत आणि यमराजांनी त्यांच्यावर अत्याचार करू नये. राजा बळीचे म्हणणे ऐकून भगवान वामन प्रसन्न झाले आणि त्यांनी वरदान दिले. नरक चतुर्दशीचे व्रत पूजा या वरदानानंतरच सुरू झाली अशीही मान्यता आहे.

कसे करावे दीप दान (How to Donate a Dipak)

घरातील ज्येष्ठ सदस्याने यमाच्या नावाने एक मोठा दिवा लावावा. यानंतर हा दिवा संपूर्ण घरात फिरवा. आता हा दिवा घरापासून बाहेर दूर ठेवा. घरातील इतर सदस्यांनी घराच्या आत राहावे आणि या दिव्याकडे पाहू नये.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)