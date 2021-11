मुंबई : दक्षिण भारतीय जेवणात नारळाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. अनेक दक्षिण भारतीय खाद्यपदार्थासोबत नारळाची चटणी (Naral Chutney) नक्कीच बनवली जाते. नारळाची चटणी साउथ इंडियन खाद्यपदार्थासोबत (South Indian food) खूप चवदार लागते. मात्र तुम्हाला हे माहीत आहे का की चवीला चांगली असण्यासोबतच नारळाची चटणी (Coconut Chutney) आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर आहे. आज आम्ही तुम्हाला नारळाच्या चटणीचे फायदे (Naralachya chatniche fayde) सांगणार आहोत. (Naralachya chatniche fayde) सांगणार आहोत. (Naralachya chatniche fayde: Consume coconut chutney once a week, find out the reason)Also Read - Detox Drink After Diwali: दिवाळीत फराळ खाऊन वाढलेले वजन कमी करायचेय, मग हे 3 डिटॉक्स ड्रिंक्स जरूर प्या!

पचनासाठी चांगली (Good for digestion) : नारळात मोठ्या प्रमाणात फायबर घटक असतात जे पचनसंस्थेसाठी खूप चांगले असतात. नारळाच्या चटणीचे सेवन केल्याने शरीराची पचनक्रिया चांगली होऊन आतड्यांची क्रिया सुधारते. पोटाशी संबंधित अनेक समस्या या चटणीच्या सेवनाने दूर होतात.

अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म (Anti-bacterial properties) : नारळाच्या चटणीमध्ये जीवाणूविरोधी गुणधर्म आढळतात. याचे सेवन केल्याने शरीरातील सर्व प्रकारचे बॅक्टेरिया नष्ट होतात आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या दूर राहतात.

रक्तदाब नियंत्रित राहतो (control Blood pressure) : उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्यांनी नारळाच्या चटणीचे नियमित सेवन करावे. कारण नारळाची चटणी शरीरातील रक्तदाब पातळी कमी करण्यास मदत करते.

वजन कमी करते (Reduces weight) : नारळाची चटणी शरीरातील चयापचय दर वाढवण्यास मदत करते. यामुळे दिवसभर शरीर सक्रिय आणि ऊर्जावान राहते. तसेच भूक लागत नाही. यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते.

हाडे निरोगी ठेवते (Keeps bones healthy) : नारळाच्या चटणीमध्ये उच्च प्रमाणात मॅंगनीज असते जे हाडांच्या आरोग्यासाठी चांगले असते. नारळात सेलेनियम असते जे अँटीऑक्सिडंट म्हणून काम करते. (Naralachya chatniche fayde: Consume coconut chutney once a week, find out the reason)