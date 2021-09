मुंबई: दरवर्षी आश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथीपासून शारदीय नवरात्री (Shardiya Navratri 2021) उत्सवाला सुरुवात होते. यानंतर पुढील 9 दिवसांसाठी दुर्गा देवीच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. या नऊ दिवसांमध्ये (Navratri 2021 Date) देवी पृथ्वीवर अवतरते आणि भक्तांचे दुःख दूर करते अशी मान्यता आहे. तसेच या काळात भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात असे देखील मानले जाते. (Navratri 2021 Date: When does Navratri celebrations begin? Know the muhurta of Ghatasthapana and which goddess to worship on which day)

कधी सुरू होईल नवरात्री उत्सव? (Shardiya Navratri 2021 Date)

या वर्षी शारदीय नवरात्री (Navratri 2021) उत्सव गुरुवार, 07 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. घटस्थापना किंवा कलश स्थापना या दिवशी केली जाईल. नऊरात्रीच्या पहिल्या दिवशी मा शैलपुत्रीची पूजा केली जाते.

घटस्थापना शुभ मुहूर्त (Ghatasthapana muhurta 2021)

घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त 07 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 06:17 पासून ते 07:07 वाजेपर्यंत असेल.

नवरात्री 2021 दिनदर्शिका (Navratri 2021 Calendar)

नवरात्रीचा पहिला दिवस: 07 ऑक्टोबर, गुरुवार, माता शैलपुत्रीची पूजा

नवरात्रीचा दुसरा दिवस: 08 ऑक्टोबर, शुक्रवार, आई ब्रह्मचारिणीची पूजा

नवरात्रीचा तिसरा दिवस: 09 ऑक्टोबर, शनिवार, माता चंद्रघंटा पूजा आणि माता कुष्मांडा पूजा

नवरात्रीचा चौथा दिवस: 10 ऑक्टोबर, रविवार, आई स्कंदमातेची पूजा

नवरात्रीचा पाचवा दिवस: 11 ऑक्टोबर, सोमवार, माता कात्यायनीची पूजा

नवरात्रीचा सहावा दिवस: 12 ऑक्टोबर, मंगळवार, माता कालरात्रीची पूजा

नवरात्रीचा सातवा दिवस: 13 ऑक्टोबर, बुधवार, दुर्गा अष्टमी, कन्या पूजा, माता महागौरीची पूजा

नवरात्रीचा आठवा दिवस: 14 ऑक्टोबर, गुरुवार, महानवमी आणि हवन, कन्या पूजा

नवरात्रीचा दहावा दिवस: 15 ऑक्टोबर, शुक्रवार, नवरात्रीचा उपवास, दसरा

यावर्षी दसरा (Dusshera 2021) हा सण शुक्रवार, 15 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल. नवरात्रीचे व्रत देखील याच दिवशी संपेल.