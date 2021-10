मुंबई: आश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथीला यंदा शारदीय नवरात्रीची (Shardiya Navratri 2021) सुरवात होते. यंदा 7 ऑक्टोबरपासून नवरात्री उत्सव (Navratri 2021 Date) सुरू होणार आहे. 9 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात दुर्गा देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. असे मानले जाते की या नऊ दिवसांमध्ये (Navaratri kadhi ahe) देवी पृथ्वीवर येते आणि तिच्या भक्तांचे दुःख दूर करते आणि त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. नवरात्री दरवर्षी दोन वेळा येते . एक चैत्र महिन्यात आणि दुसरी अश्विन महिन्यात. आज आम्ही तुम्हाला नवरात्री ते दसऱ्या पर्यंत सर्व महत्त्वाच्या तिथींविषयी (Navratri And Dasara 2021 Important Dates) माहिती देणार आहोत. चला तर मग जाणून घेऊया… (Navratri 2021 Important Dates: important dates and auspicious moments of Navratri 2021 Shardiya Navratri & Dasara 2021 Dates)Also Read - Vijayadashami 2021 : कधी आहे विजयादशमी? रामायण आणि महाभारताचा काय आहे संबंध?

नवरात्री आरंभ तिथी आणि घटस्थापना मुहूर्त (Navratri Starting Date & Ghatasthapana Muhurat)

अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ – 06 ऑक्टोबर 2021 रोजी दुपारी 04:34 पासून

अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समाप्ती – 07 ऑक्टोबर 2021 दुपारी 01:46 वाजता

घटस्थापना मुहूर्ताची वेळ – 07 ऑक्टोबर 2021 रोजी सकाळी 06.17 ते सकाळी 10.11 पर्यंत.

नवरात्री अष्टमी पूजन तिथी आणि शुभ मुहूर्त (Navratri 2021 ashtami pujan Date & Shubh Muhurat)

शारदीय नवरात्री अष्टमी पूजा 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी केली जाईल.

अष्टमी तिथी आरंभ – 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी रात्री 09:47 वाजता

अष्टमीची तिथी समाप्ती – 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी रात्री 08:07 वाजता

नवरात्री नवमी पूजन तिथी आणि शुभ मुहूर्त (Navratri 2021 Navami pujan Date & Shubh Muhurat)

नवमी तिथी आरंभ -13 ऑक्टोबर 2021 रोजी रात्री 08:07 वाजता

नवमी तिथी समाप्ती – 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी संध्याकाळी 06.52 वाजता

विजयादशमी तिथी आणि शुभ मुहूर्त (Vijay Dashmi 2021 Date & Shubh Muhurat)

दशमी तिथी आरंभ – 14 ऑक्टोबर 2021 संध्याकाळी 06.52 वाजता

दशमी तिथी समाप्ती – 15 ऑक्टोबर 2021 रोजी संध्याकाळी 06.02 वाजता