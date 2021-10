मुंबई: हिंदू धर्मानुसार नवरात्री (Navratri Utsav) वर्षातून चार वेळा येते. परंतु शारदीय नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. यावर्षी शारदीय नवरात्री 7 ऑक्टोबरपासून (Shardiya Navratri 2021) सुरू होत आहे आणि 15 ऑक्टोबर रोजी संपेल. या दरम्यान भक्त 9 दिवसांसाठी दुर्गा देवीच्या विविध रूपांची पूजा करतात. असे मानले जाते की विधीनुसार पूजा केल्याने देवी दुर्गा प्रसन्न होते आणि तिच्या भक्ताच्या सर्व इच्छा पूर्ण करते. अशीही मान्यता आहे की नवरात्रीत (Navratri 2021) दुर्गा देवीच्या वेगवेगळ्या अवतारांची 9 दिवस पूजा करताना दररोज वेगवेगळ्या रंगाचे (Navratri Days Colors) कपडे घालावेत. यामुळे देवी प्रसन्न होते. दिवशी 9 दिवसांमध्ये कोणत्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे (nine colors of nine days) घालणे शुभ आहे हे जाणून घेऊया. (Navratri Days Colors: What color should be worn on which day of Navratri? know nine colors of nine days)Also Read - Navratri 2021 Important Dates: जाणून घ्या नवरात्रीतील पूजेचा महत्वपूर्ण तिथी आणि शुभ मुहूर्त

पहिला दिवस : दुर्गा देवीचे पहिले रूप असलेल्या माता शैलपुत्रीची पूजा नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी केली जाते. या दिवशी पिवळ्या रंगाचे कपडे घालून पूजा करणे शुभ मानले जाते.

दुसऱ्या दिवशी : नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी माता ब्रह्मचारिणीची पूजा केली जाते. असे म्हटले जाते की माता ब्रह्मचारिणीला हिरव्या रंग आवडतो आणि या दिवशी तिला प्रसन्न करण्यासाठीहिरव्या रंगाचे वस्त्र परिधान करून पूजा करावी.

तिसऱ्या दिवशी : नवरात्रीचा तिसरा दिवस दुर्गा देवीच्या चंद्रघंटा रूपाला समर्पित असतो. या दिवशी पूजा करताना भक्तांनी तपकिरी रंगाचे कपडे घातले तर आई चंद्रघंटा प्रसन्न होते.

चौथ्या दिवशी : नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी दुर्गा मातेच्या कुष्मांडा रूपाची पूजा केली जाते. या दिवशी पूजेदरम्यान भक्तांनी केशरी रंगाचे कपडे परिधान करावेत असे मानले जाते.

पाचव्या दिवशी : नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी देवी स्कंदमातेची पूजा केली जाते आणि असे म्हटले जाते की माता स्कंदमातेला पांढरा रंग आवडतो. या दिवशी पांढरे वस्त्र परिधान करून देवीची पूजा करावी.

सहावा दिवस : नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी माता कात्यायनीची पूजा केली जाते. माता कात्यायनीला लाल रंग खूप आवडतो. त्यामुळे जर तुम्ही लाल कपडे घालून पूजा केली तर देवी प्रसन्न होते.

सातवा दिवस : नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी माता कालरात्रीची पूजा केली जाते. माता कालरात्रीला प्रसन्न करण्यासाठी भक्तांनी या दिवशी निळ्या रंगाजे वस्त्र परिधान करून देवीची पूजा करावी.

आठवा दिवस : नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी दुर्गा देवीच्या महागौरी रूपाची पूजा केली जाते. भक्तांनी या दिवशी पूजा करताना गुलाबी रंगाचे कपडे घालावेत.

नवव्या दिवशी : नवरात्रीच्या नवव्या आणि शेवटच्या दिवशी दुर्गा देवीच्या सिद्धिदात्री रूपाची पूजा केली जाते. या दिवशी जांभळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते.