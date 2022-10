New CJI: न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांची सोमवारी देशाचे 50वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही माहिती दिली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड सीजेआय उदय उमेश ललित यांची जागा घेतील. त्यांचा शपथविधी 9 नोव्हेंबर रोजी होईल. न्यायमूर्ती ललित यांचा कार्यकाळ 74 दिवसांचा होता, तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल.Also Read - Shiv Sena Crisis: मोठी बातमी! शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना नावं जाहीर, ठाकरे गटाला मिळालं हे निवडणूक चिन्ह

नवीन न्यायधिशांच्या नियुक्तीबाबत रिजिजू यांनी ट्वीट करून सांगिले की "राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, माननीय राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांची देशाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती 9 नोव्हेंबर 2022 पासून लागू होईल. न्यायमूर्ती चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होतील".

Extending my best wishes to Justice DY Chandrachud for the formal oath taking ceremony on 9th Nov. https://t.co/awrT3UMrFy pic.twitter.com/Nbd1OpEnnq

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 17, 2022