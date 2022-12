New Year Lucky Zodiac Signs In 2023 : 'या' पाच राशींच्या लोकांचे नवीन वर्षात उजळेल भाग्य

New Year Lucky Zodiac Signs In 2023 : डिसेंबर महिन्याची सुरूवात झाली की प्रत्येकाला नवीन वर्षाचे (New Year 2023) वेध लागतात. महिनाभरानंतर नवीन वर्ष सुरु होईल. नवीन वर्षासाठी अनेकांच्या मनात काही नियोजन तसेच काही शंका देखील असतात. नवीन वर्ष आपल्यासाठी कसं असेल, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतो आणि काही जण ज्योतिष अभ्यासकांचा सल्ला घेतात. ज्योतिष शास्त्रानुसार (Jyotish Tips), ग्रहांचे गोचर महत्त्वाचे असून त्यानुसार आगामी वर्षाचं भविष्य वर्तवलं जातं. ज्योतिषांच्या मते, 2023 हे वर्ष पाच राशींसाठी विशेष लाभदायक ठरणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या आहे त्या भाग्यवान राशी.

मेष

ज्योतिष शास्त्रानुसार, 2023 हे नवीन वर्ष मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी खूप लाभदायी ठरणार आहे. हे वर्ष तुमच्यासाठी इच्छापूर्तीचे ठरणार असून तुमच्या जवळपास सर्व इच्छा पूर्ण होतील. व्यापाऱ्यांना व्यापाराशी संबंधित बाबींमध्ये यश मिळेल आणि त्यातून चांगलं उत्पन्न मिळेल. नशिबाची साथ मिळवून देणार हे वर्ष असून या वर्षात अपूर्ण किंवा रखडलेली कामे मार्गी लागतील. गतवर्षीच्या तुलनेत नवीन वर्ष आर्थिक लाभाचे ठरेल. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. राजकीय व्यक्तींसाठी हे वर्ष यशदायी ठरेल. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल.

सिंह

2023 मध्ये सिंह राशीच्या लोकांवर रवी आणि शनी या दोन्ही ग्रहांची विशेष कृपादृष्टी राहील. वर्षाच्या सुरुवातीला रवी सिंह राशीच्या पाचव्या भावात तर शनी सातव्या भावात असेल. त्यामुळे सिंह राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. या वर्षात नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. व्यापारी वर्गाला हा काळ आव्हानात्मक आहे. अचानक धनलाभ होईल. कुटुंबात सुख-शांती राहील.

तूळ

ज्योतिष शास्त्रानुसार, 2023 हे वर्ष तूळ राशीसाठी शुभ आहे. या वर्षात आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी मिळतील. तुमच्यासाठी हे वर्ष सुखसोयींनी परिपूर्ण ठरेल. नोकरीत पदोन्नती आणि वेतनवाढीचे योग आहेत. या वर्षात अचानक धनलाभ होण्याची शकता आहे. जमीन किंवा अन्य योजनांमध्ये गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल.

धनु

2023 हे वर्ष धनु राशीसाठी एखाद्या वरदान सारखे आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला धनु राशीच्या लोकांना साडेसातीपासून मुक्ती मिळेल. करिअरसाठी हे वर्ष शुभ असून हा काळ तुमच्यासाठी भाग्यशाली ठरेल. तुम्ही प्रत्येक आव्हानाचा चांगल्या पद्धतीनं सामना करू शकाल. तुम्ही काही नवीन काम सुरु करण्याच्या विचारात असाल तर हे वर्ष तुमच्यासाठी शुभ आहे.

कुंभ

व्यापारी वर्गासाठी 2023 हे नवीन वर्ष लाभादायी ठरेल. कुंभ राशीचे जे लोक व्यापार किंवा उद्योगक्षेत्रात आहेत त्यांच्यासाठी हे वर्ष प्रगती आणि आर्थिक लाभाचे ठरेल. कुंभ राशीच्या लोकांना 2023 हे वर्ष उत्तम जाईल. कुटुंबियांचं सहकार्य मिळेल तसेच तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील.

(टीप: येथे दिलेली सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक श्रद्धांवर आधारित आहे. India.Com याचे समर्थन करत नाही. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)