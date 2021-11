मुंबई : हिवाळ्याची चाहूल लागताच अनेकांना सर्दीचा त्रास सुरू होता. वातावरणात झालेल्या बदलामुळे काहींना सर्दी आणि नाक बंद (Nose Blockage) होण्याची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होतो. श्वास न घेता येण्यामुळे खूप अस्वस्थ वाटू लागते. अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुम्हाला असे काही घरगुती उपाय (Home Remedies) सांगणार आहोत ज्याद्वारे हिवाळ्यात तुमचे नाक बंद होणार नाही आणि तुम्ही मोकळा श्वास घेऊ शकाल. चला जाणून घेऊया या उपायांबद्दल… (Nose Blockage Home Remedies: Do you have Nose Blockage in winter? Do this simple home remedy)Also Read - Green Pea Face Scrub: ग्लोईंग स्किनसाठी वापरा हिरव्या वाटण्याचा फेस स्क्रब, जाणून घ्या कसा तयार करायचा!

वाफ घ्या (Take Steam) : हिवाळ्यात तुम्हाला जर नाक बंद झाल्यामुळे त्रास होत असेल तर सर्वात सोपा उपाय म्हणजे साध्या गरम पाण्याची 15 मिनिटे वाफ घ्या. काही वेळातच तुम्हाला आराम मिळेल. जर जास्त त्रास होत असेल तर तुम्ही त्यात 1 नोजल कॅप्सूल देखील घालू शकता.

गरम पाणी (Hot water) : नाक बंद झाले असेल तर गरम पाणी प्यावे. गरम पाणी प्यायल्याने तुमची सर्दी देखील कमी होईल आणि बंद झालेलं नाक देखील मोकळं होण्यास मदत होईल.

नाक बंद होणे (Nasal Blockage) : हिवाळ्यात नाक बंद होण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असेल तर कोमट कपड्याने नाकाला शेक द्या. यामुळे तुम्हाला खूप आराम मिळेल.

ओव्याचा शेक : ओव्याच्या मदतीनेही तुम्ही बंद झालेलं नाक मोकळं करू शकता. यासाठी ओव्याच्या बिया तव्यावर मंद आचेवर भाजून घ्यायच्या घ्या. हलका धूर दिसेपर्यंत आणि थोडेसा काळे पडेपर्यंत भाजू द्या. त्यानंतर तो एका रुमालात गुंढाळा आणि नाकाला शेक द्या. असे केल्याने तुम्हाला आराम मिळेल.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)