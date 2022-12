Not Doing Physical Relation: खूप काळ शारीरिक संबंध न ठेवल्यास उद्भवतात हे गंभीर आजार

Not Doing Physical Relation: वैवाहिक आयुष्यात मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी शारीरिक संबंध खूप महत्त्वाचे असतात. बाराच काळ शारीरिक संबंध न बनवल्यास तुम्हाला अनेक आजार उद्भवू शकतात.

शारीरिक संबंध्ये खूप जास्त अंतर धोकादायक

Not Doing Physical Relation: वैवाहिक जिवनात शारीरिक संबंध ही एक नैसर्गिक आणि भावनिक बाब आहे. प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक संबंध (Not Having Sex Side Effects) बनवण्याची गरज वेगवेगळी असते. काही जण अनेक वेळा संबंध बनवतात तर काही लोक खूप अंतराने फिजीकल अॅक्टिव्ह (Not Having Sex) होतात. वैवाहिक जीवनाच्या यशस्वीतेसाठी निरोगी लैंगिक जीवन (Healthy Sex Life) देखील खूप महत्वाचे आहे. तुम्ही बाराच काळ शारीरिक संबंध ठेवले नाही तर तुम्हाला अनेक समस्यांना (Side Effects of not having Sex) सामोरे जावे लागू शकते. ही समस्या शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही स्वरुपाची असू शकते.

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)

डीएनएच्या रिपोर्टनुसार, बराच काळ शारीरिक संबंध न ठेवल्याने तुमचा मानसिक ताण वाढतो आणि तुम्हाला मानसिक समस्या होऊ लागतात. शारीरिक संबंध ही मानवी शरीराची गरज आहे. त्यामुळे या गरजेकडे दुर्लक्ष करणे तुमच्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. यामुळे तुम्हाला मानसिक त्रास होऊ शकतो.

बीपी-हायपरटेन्शन (BP Hypertension)

बराच काळ शारीरिक संबंध न ठेवल्यास तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. शारीरिक संबंधांमध्ये खूप मोठा गॅप पडल्यास बीपीची पातळी वाढते. त्यामुळे हायपरटेन्शनची तक्रारही सुरू होते.

पीरियड्स वेदना (Periods Pain)

महिलांनी जास्त काळ शारीरिक संबंधांपासून दूर असाल तर क्रॅम्प्स आणि पीरियड्समध्ये वेदना वाढतात, स्नायू दुखू लागतात.

नातेसंबंधावर परिणाम (Impact on Relation)

तुम्ही तुमच्या जोडीदाराशी शारिरीकपणे जोडलेले नसाल तर हळूहळू नात्यात दुरावा येऊ लागतो. नातं कमकुवत व्हायला लागतं. म्हणून मनापासून जोडलं राहण्यासाठी, नातं जपण्यासाठी, दुरावा कमी करण्यासाठी फिजिकली अॅक्टिव्ह असणे खूप महत्त्वाचे आहे.

नैराश्य (Depression)

दीर्घकाळ शारीरिक संबंध न ठेवल्यास मानसिक दडपण आणि नैराश्य येऊ शकते. मन कमकुवत होते आणि अस्वस्थता, चिंता वाढू लागते. हळुहळू तुमची चिडचिड होऊ लागते. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा राग येऊ लागतो, अंगदुखी वाढू लागते, रोग प्रतिकारशक्ती कमकुवत होते आणि इतर अनेक समस्याही होऊ लागतात.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)