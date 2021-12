Lucky Dates to buy property in 2022: नवीन वर्ष 2022 अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. अशात अनेक जण नव्या वर्षात आपलं घर खरेदी करण्याच्या योजना आखत आहेत. तुम्हीही नव्या वर्षात घर खरेदी करू इच्छित असाल तर या वर्षात तुमचं हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. 2022 मध्ये मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी अनेक शुभ योग येत आहेत. तुम्ही घर विकत घेण्यासाठी पूर्णपणे तयार असाल तर वर्ष 2022 मध्ये तुम्हाला अनेक शुभ दिवस (Numerological Prediction For 2022) मिळणार आहेत.

2022 वर्षात प्रवेश करताच शुक्र ग्रहात प्रवेश होईल. 2022 चा अंक 6 असेल. 6 अंक शुक्राला प्रदर्शित करतो. याबरोबर यावर्षी 2022 वर चंद्र (अंक 2) आणि बुध व राहु (0) यांचा देखील प्रभाव राहील. यामुळे 2022 वर्ष समृद्धी घेऊन येईल.

शुभ तारखा : आपण 2022 मध्ये घर खरेदी करणार असल्यास या तारखांना मालमत्ता खरेदी करा. (Numerological Prediction For 2022)

जानेवारी 2022 :

7 जानेवारी

14 जानेवारी

20 जानेवारी

21 जानेवारी

27 जानेवारी

फेब्रुवारी 2022 :

3 फेब्रुवारी

4 फेब्रुवारी

11 फेब्रुवारी

17 फेब्रुवारी

18 फेब्रुवारी

24 फेब्रुवारी

25 फेब्रुवारी

मार्च 2022

3 मार्च

4 मार्च

10 मार्च

11 मार्च

17 मार्च

24 मार्च

25 मार्च

31 मार्च

एप्रिल 2022 :

1 एप्रिल

7 एप्रिल

8 एप्रिल

21 एप्रिल

22 एप्रिल

28 एप्रिल

29 एप्रिल

मे 2022 :

6 मे

19 मे

26 मे

जून 2022 :

2 जून

3 जून

16 जून

30 जून

जुलै 2022 :

29 जुलै

ऑगस्ट 2022 :

5 ऑगस्ट

25 ऑगस्ट

26 ऑगस्ट

सप्टेंबर 2022 :

1 सप्टेंबर

2 सप्टेंबर

22 सप्टेंबर

23 सप्टेंबर

29 सप्टेंबर

30 सप्टेंबर

ऑक्टोबर 2022 :

7 ऑक्टोबर

14 ऑक्टोबर

20 ऑक्टोबर

21 ऑक्टोबर

27 ऑक्टोबर

28 ऑक्टोबर

नोव्हेंबर 2022:

3 नोव्हेंबर

4 नोव्हेंबर

11 नोव्हेंबर

17 नोव्हेंबर

18 नोव्हेंबर

24 नोव्हेंबर

25 नोव्हेंबर

डिसेंबर 2022 :

1 डिसेंबर

8 डिसेंबर

9 डिसेंबर

15 डिसेंबर

23 डिसेंबर

29 डिसेंबर

30 डिसेंबर

वर्ष 2022 रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी चांगले राहील. रिअल इस्टेट फील्डशी संबंधित लोकांसाठी 2022 चांगले राहील. विशेषत: ज्यांना मालमत्तेत गुंतवणूक करायची असेल त्यांच्यासाठी हे वर्ष उत्तम आहे.