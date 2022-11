Old Coin: 10 पैशांच्या जुन्या नाण्यांमुळे तुम्ही व्हाल मालामाल, अशी आहे प्रक्रिया

Old Coin : प्रत्येकाला काही ना काही छंद (hobby) असतो. काहींना जुनी नाणी जमा करण्याचा छंद असतो. तुम्ही देखील हा छंद जोपासत जुनी नाणी (old coin) जमा केली असेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सध्या जुन्या नाण्यांना मोठी किंमत (old coin value price list) मिळत आहे. त्यामुळे जुनी नाणी जमा करणारे लोक आपली जुनी नाणी मोठ्या किमतीला विकून पैसे कमावत आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने जुन्या नाण्यांची विक्री करून तुम्ही देखील हजारो रुपये कमावू शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया दुर्मिळ नाणी विक्रीची प्रक्रिया काय आहे.

भारत सरकारने 1957 ते 1963 दरम्यान जारी केलेल्या जुन्या 10 पैशांच्या नाण्यांना सध्या चांगली मागणी आहे. 10 पैशांची ही नाणी भारतीय प्रजासत्ताकात जारी केलेली पहिली नाणी होती. 1957 मध्ये भारताने दशांश प्रणाली लागू केली. तर, काही 10 पैशांच्या नाण्यांवर दशांश चिन्ह होते. मात्र, 1963 नंतर सरकारने ही प्रणाली काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि नाण्यांमध्ये फक्त पैसे लिहिले गेले.

या नाण्यांमुळे तुम्ही होऊ शकता श्रीमंत

ज्या नाण्यांना मागणी आहे ते 10 पैशांचे नाणे तांबे-निकेल धातूपासून तयार केलेले आहे. या नाण्यांचे वैशिष्ट्ये म्हणजे या नाण्याचे वजन सुमारे 5 ग्रॅम आहे आणि त्याचा व्यास 23 मिमी आहे. सरकारने बॉम्बे, कलकत्ता आणि हैदराबाद या तीन फेसिलिटीजमध्ये ही विशेष 10 पैशांची नाणी टाकली होती. नाण्याच्या एका बाजूला अशोक स्तंभ कोरलेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देवनागरी लिपीत 10 नवीन पैसे लिहिलेले आहे. ज्यावर ‘रुपयाचा दशमांश भाग’ असे म्हटले आहे.

असे विकता येईल नाणी

तुमच्याकडे ही विशेष नाणी असतील तर तुम्ही ते 1000 रुपये किमतीत ऑनलाइन विकू शकतात. मीडिया रिपोर्टनुसार, ऑनलाइन क्लासिफाइड प्लॅटफॉर्म आणि खरेदीदारांना विक्रेत्यांशी संपर्क साधण्याची परवानगी देणार्‍या इतर वेबसाइट्सवर हे नाणे विकले जात आहे. यासाठी तुम्हाला संबंधित वेबसाईट्स किंवा पोर्टलवर लॉग इन करावे लागेल. त्यानंतर विक्री किंमत आणि फोटोंसह तुमचे नाणे सूचीबद्ध करा. एकदा तुम्ही सूची अपलोड केल्यानंतर, इच्छुक खरेदीदार तुमच्याशी संपर्क साधतील. अशा प्रकारे तुम्ही या नाण्यावर हजारो रुपये कमावू शकतात.