Olive Oil Benefits For Hair In Marathi : फॅशन फॉलो करण्यासाठी आपण प्रत्येक ट्रेंड फॉलो करतो. पण खराब केसांमुळे (Bad hair) आपल्याला अपेक्षित लूक मिळत नाही. मात्र काही घरगुती उपाय करून तुम्ही केसाना निरोगी बनवू (Hair Care Tips) शकता. आपल्या आजूबाजूला अशा काही गोष्टी आहेत ज्याचा वापर करून केसांच्या अनेक समस्या (Hair Problems) दूर केल्या जाऊ शकतात. आम्ही ऑलिव्ह ऑइलबद्दल (Olive Oil) बोलत आहोत. ऑलिव्ह ऑइल केसांच्या अनेक समस्या दूर (Olive Oil Benefits) करू शकते. त्यासाठी केसांना ऑलिव्ह ऑईल कसे लावायचे ते जाणून घेऊया. तसेच ऑलिव्ह ऑइलचे केसांसाठी (Olive Oil for Hair) कोणते फायदे आहेत हे देखील जाणून घेऊया.

ऑलिव्ह ऑईल कसे वापरावे

केसांना ऑलिव्ह ऑईल लावायचे असेल तर ऑलिव्ह ऑईलने केसांना हलक्या हातांनी मसाज करा. तसेच ऑलिव्ह ऑईल हलके गरम करून ते मुळांवर लावा. असे केल्याने केस लवकर वाढू शकतात.

केसांची नैसर्गिक चमक टिकवून ठेवण्यासाठी ऑलिव्ह ऑईल अत्यंत उपयुक्त आहे. यासाठी एका भांड्यात ऑलिव्ह ऑईल आणि खोबरेल तेल घ्या आणि चांगले मिक्स करा. यानंतर मिश्रण गरम करून हलक्या हातांनी मसाज करा. मसाज केल्यानंतर कोमट पाण्यात टॉवेल भिजवून केस झाकून चांगले पिळून घ्या आणि त्यानंतर केस धुवा. असे केल्याने केसांची नैसर्गिक चमक कायम ठेवता येते.

एवोकॅडो आणि ऑलिव्ह ऑइल केसांना अनेक समस्यांपासून दूर ठेवू शकतात. यासाठी ऑलिव्ह ऑइल अॅव्होकॅडो पेस्टमध्ये मिक्स करा आणि नंतर हे मिश्रण शॅम्पू केलेल्या केसांना लावा. लावल्यानंतर थोडा वेळानंतर केसांना शॅम्पू करा. असे केल्याने केस चमकदार राहू शकतात.

(टीप – ऑलिव्ह ऑइल केसांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. मात्र केसांवर ऑलिव्ह ऑइलचा जास्त प्रमाणात वापर करू नका.)