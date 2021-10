मुंबई : कांद्याच्या रसाचे अनेक फायदे (Onion Juice Benefits) आहेत. कांद्याचा रस केसांसाठी खूप चांगला मानला जातो. यामुळे केसांची चांगली वाढ होते. कांद्याच्या रसामध्ये (khandyacha Ras) अँटी-अॅलर्जीक, अँटी-ऑक्सिडंट आणि अँटी-कार्सिनोजेनिक गुणधर्म आढळतात. कांद्याच्या रसाच्या सेवनाने अनेक मोठ्या आजारांवर मात करता येते. आज आम्ही तुम्हाला कांद्याच्या रसाचे फायदे सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊयात याविषयी…(Onion Juice Benefits: Onion juice can cure stone problems; Know many benefits)Also Read - Protein Deficiency Symptoms: ही लक्षणे दर्शवतात शरीरातील प्रोटीनची कमतरता; अशा प्रकारे करा दूर

स्टोनमध्ये फायदेशीर (stone problems) : स्टोनची समस्या असेल तर कांद्याचा रस तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो. सकाळी रिकाम्या पोटी कांद्याचा रस प्यायल्याने स्टोनच्या त्रासापासून आराम मिळू शकतो.

ब्लड शुगर नियंत्रण राहते (Blood sugar) : कांद्याचा रस सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित केली जाऊ शकते. कांद्यामध्ये अँटी-अॅलर्जीक, अँटी-ऑक्सिडंट आणि अँटी-कार्सिनोजेनिक गुणधर्म आढळतात.

रोग प्रतिकारशक्ती वाढते (Increases immunity) : कांद्यामध्ये आढळणारे पोषक घटक रोग प्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास आणि शरीर निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

सांधेदुखीपासून आराम (Relief from joint pain) : कांद्याच्या रसाने सांधेदुखीपासून आराम मिळू शकतो. यासाठी कांद्याच्या रसात मोहरीचे तेल घालून मालिश करावी.

केसासाठी कांद्याचे तेल उपयुक्त (benifits of onion oil)