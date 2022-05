Parshuram Jayanti marathi Shubhechha Sandesh in Marathi: यावर्षी 3 मे रोजी भगवान परशुरामजींची जयंती (Parshuram Jayanti 2022) साजरी होत आहे. हिंदू पंचांगानुसार भगवान परशुरामांचा जन्म वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तिसऱ्या दिवशी (Parshuram Jayanti Quotes In Marathi) झाला होता. या दिवशी अक्षय्य तृतीया देखील साजरी केली जाते. भगवान परशुराम हे भगवान विष्णूचे (Lord Vishnu) सहावे अवतार मानले जातात. त्यांना देखील हनुमानासारखे चिरंजीव होण्याचा आशिर्वाद मिळाला होता. या परशुराम जयंतीनिमित्त तुम्ही आपल्या प्रियजनांना पुढील शुभेच्छा संदेश (Parshuram Jayanti Messages) पाठवून शुभेच्छा देऊ शकता.Also Read - अक्षय्य तृतीयाच्या शुभेच्छा मराठीमध्ये - Akshaya Tritiya Wishes in Marathi

गुरु आहेत ते महारथी करणाचे

जानतात अंतर अनंत आणि मृत्यूचे

सर्व जग करते ज्यांची पूजा

पाणीही बनते अमृत पदस्पर्शाने त्यांच्या

भगवान परशुराम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा! Also Read - Akshaya Tritiya 2022: कधी आहे अक्षय्य तृतीया, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि महत्व

शांत आहे तर तो श्रीराम आहे

संतापला तर तो परशुराम आहे

जय श्री राम, जय श्री परशुराम Also Read - Ram Navami 2022: या शुभ मुहूर्तावर करा रामनवमीची पूजा, जाणून घ्या विधी आणि महत्त्व

ब्राह्मण बदलले की परिणाम बदलतात,

सर्व प्रसंग, सर्व परिणाम बदलतात

कोण म्हणतं परशुराम पुन्हा जन्म घेत नाहीत?

जन्माला तर येतात, फक्त नावे बदलतात

परशुराम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सर्व मिळून परशुराम जयंती साजरी करूया

परमेश्वराचे नाव घेऊन आणि त्याची स्तुती करूया

मागू आशीर्वाद करून त्यांचे नामस्मरण

जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम

शस्त्र आणि शास्त्रं दोन्ही आहेत उपयोगी

हा धडा शिकवला ज्याने तो आहे महायोगी

जय श्री परशुराम, जय जय श्री परशुराम

सर्व बांधवाना भगवान श्री परशुराम जयंतीच्या मंगल मंगलमय शुभेच्छा!

परशुराम प्रतिक आहे प्रेमाचे,

परशुराम प्रतिक आहे सत्य सनातनचे,

म्हणूनच परशुरामचा अर्थ आहे,

पराक्रमाचे कारक आणि सत्याचे धारक

परशुराम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

‘ॐ ब्रह्मक्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्ताय धीमहि तन्नो राम: प्रचोदयात्।। ‘

‘ॐ जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम: प्रचोदयात्।।

‘ॐ रां रां ॐ रां रां परशुहस्ताय नम:।।

परशुराम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!