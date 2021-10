मुंबई: पास्ता (Pasta) ही अशी एक डिश आहे जी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडते. पास्ता वेगवेगळ्या प्रकारे बनवला जातो. त्याच्या चवीमुळे पास्ता अनेकांचा आवडता पदार्थ आहे. परंतु पास्ता निरोगी मानला जात नाही कारण तो मैद्यापासून बनवला ( maida Pasta) जातो आणि मैदाचे सेवन आरोग्यासाठी धोकादायक असते. परंतु आता तुम्हाला पास्ता खाण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करण्याची गरज नाही. आजकाल पास्ताचे अनेक प्रकार बाजारात येत आहेत. आता लोक मैदा पास्ताऐवजी गहू पास्ता (Wheat Pasta) खात आहेत. गव्हापासून बनवलेला हा पास्ता फायबर, लोह, व्हिटॅमिन बी आणि खनिजांनी समृद्ध असतो. अशा परिस्थितीत तुम्ही हा संपूर्ण गव्हाचा पास्ता खाऊ शकता. त्याचे फायदे (Pasta Khanyache Fayde) जाणून घेऊया….

होल व्हीट पास्ता अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध (Pasta Benefits) असतो. हा पास्ता नाश्त्यात खाल्ल्यास शरीराला एकाच वेळी अनेक पोषक तत्वं मिळतात. हा पास्ता बनवण्यासाठी संपूर्ण गव्हाचा वापर केला जातो. तर रिफाइंड किंवा नियमित पास्तामध्ये प्रक्रिया केलेला गहू वापरला जातो. दरम्यान 100 ग्रॅम संपूर्ण गव्हाच्या पास्तामध्ये 37 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट, 6 ग्रॅम फायबर, 7.5 ग्रॅम प्रथिने, 174 कॅलरीज आणि 0.8 ग्रॅम चरबी असते.

एका संशोधनानुसार संपूर्ण गव्हाचा पास्ता खाल्याने लठ्ठपणा वाढत नाही. तसेच हा पास्ता खाल्ल्याने कोलेस्टेरॉल देखील वाढत नाही. संपूर्ण गव्हाचा पास्ता पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास देखील मदत करतो. हा पास्ता टाइप-2 मधुमेह आणि पाचन समस्यांचा धोका देखील कमी करतो.