Paush Purnima Vrat Vidhi: पौष पौर्णिमेच्या (Paush Purnima 2022) दिवशी काशी, हरिद्वार आणि प्रयागराज येथे गंगेत स्नान करण्याचे खूप महत्त्व आहे. या दिवशी गंगेत स्नान करण्यासाठी दूरदूरवरून लोक जातात. हिंदू धर्मानुसार पौष या महिन्याला सूर्यदेवाचा महिना म्हटले जाते आणि या काळात पूजा (Paush Purnima Importance) केल्याने माणसाची सर्व रखडलेली कामे पूर्ण होतात आणि देवाची विशेष कृपा होते. सूर्य आणि चंद्राचा संगम पौष पौर्णिमेच्या तिथीलाच होतो. यंदा पौष पौर्णिमा 17 जानेवारीला (Paush Purnima 2022 Date) साजरी होणार आहे. या दिवशी लोक उपवास करतात आणि दान करतात. पौष पौर्णिमेचे व्रत नियमानुसार केले जाते. जाणून घेऊया पूजा कशी करावी? (Paush Purnima 2022 Date : When is Paush Purnima, know what is the correct method of fasting)

कधी आहे पौष पौर्णिमा? (When is Paush Purnima)

पौष पौर्णिमा 17 जानेवारीच्या रात्री 3:18 वाजता सुरू होणार आहे आणि 18 जानेवारीला पहाटे 5:17 वाजता समाप्त होईल. 17 जानेवारीला व्रत करणाऱ्यांनी स्नान, दान आणि पूजा अवश्य करावी. यामुळे घरात सुख-समृद्धी वाढते आणि नकारात्मकता दूर होते. देवी दुर्गाने पौष पौर्णिमेच्या दिवशी शाकंभरीचे रूप धारण केले होते असे मानले जाते. त्यामुळे तिला शाकंभरी जयंती असेही म्हणतात. या दिवशी दुर्गा देवीची विशेष पूजाही केली जाते.

पौष पौर्णिमेचे व्रत आणि विधी (Paush Purnima Vrat Vidhi)

पौष पौर्णिमेला पाहाटे स्नान करण्यापूर्वी व्रताचा संकल्प करावा. या दिवशी पवित्र नदी किंवा स्वच्छ तलावात स्नान केल्यास ते शुभ मानले जाते. स्नानानंतर सूर्यदेवाला जल अर्पण करावे आणि सूर्यदेवाच्या मंत्रांचा जप करावा. या दिवशी भगवान मधुसूदनची पूजा आणि आरती केल्याने घरात सुख आणि शांती नांदते. पौष पौर्णिमेच्या दिवशी गरजूंना वस्त्र आणि अन्न दान करावे. गूळ, तीळ आणि घोंगडी दानात द्यावी. यामुळे घरात लक्ष्मीचा वास होतो.