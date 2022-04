Peruche Aarogyadayi Fayade: पेरु (guava) हे असे फळ आहे जे सर्वांना खायला खूप आवडते. पेरु आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असते. पेरु बाजारात सहज उपलब्ध होतो. पेरुमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन ए (Vitamin A) आणि व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) असते. पेरु फळ आपल्या शरीरासोबत त्वचेसाठी (Guava Benefits for Skin) आणि केसासाठी (Guava Benefits For Hair) खूप फायदेशीर आहे. पेरुमध्ये फॉलिक अ‍ॅसिड, पोटॅशिअम, तांबे आणि मँगनीज हे गुणधर्म असतात. आरोग्याच्या दृष्टीने पेरू अत्यंत लाभदायी आहे. पेरुचे आपल्या आरोग्यासाठी अनेक आश्चर्यकारक फायदे आहेत ते आज आपण जाणून घेणार आहोत…Also Read - संत्र्याचे आरोग्यदायी फायदे - Santryache Aarogyadayi Fayade

पेरुचे आरोग्यदायी फायदे –

– पेरु खाल्याने आपल्या त्वचेचे प्रदूषण आणि सूर्यकिरणांपासून रक्षण होते Also Read - वजन कमी करण्यासाठी खा पपई - Vajan Kami Karanyasathi Kha Papai

– पेरूमध्ये मॅग्नेशियमचे प्रमाण असल्याने व्यायामानंतर पेरू खावे. त्यामुळे शरीराला मोठ्याप्रमाणात ताकद मिळते. Also Read - उन्हाळ्यात ऊसाचा रस शरिरासाठी फायदेशीर - Unhalyat Usacha Ras Sharirasathi Fayadeshir

– वजन कमी करण्यासाठी पेरु फायदेशीर. पेरुमध्ये कॅलरीज कमी असताता त्यामुळे ते खाल्याने लवकर भूख लागत नाही.

– पेरू डोळ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. पेरुमध्ये विटॅमिन ए असतो. रोज एक पेरु खाल्याने डोळ्यांची शक्ती वाढते.

– कॅन्सरवर पेरु अत्यंत उपयोगी आहे. प्रोस्टट कॅन्सर. ब्रेस्ट कॅन्सरवर पेरु अत्यंत उपयुक्त आहे.

– पेरु खाल्याने दात आणि हाडं मजबुत होतात. पेरु खाल्याने त्वचेवरील काळे डाग दूर होण्यास मदत होते.

– पेरुमध्ये कॉलेस्टॉल युक्त तत्व असल्यामुळे पेरु खाल्याने कॉलेस्टॉल कमी होते. आणि वजन वाढत नाही.

– डायबिटिजच्या व्यक्तींनी तर रोज पेरू खावा. पेरु खाल्याने शुगरची लेवल कन्ट्रोलमध्ये ठेवण्यात मदत होते.

– दात दुखंत असतील तर पेरुच्या झाडाची पानं चावल्याने दात दुखणे राहते.

– उलटी आणि जुलाब होत असल्यास पेरुच्या पानाचा रस पिल्याने लवकर आराम मिळतो.

– पेरुमध्ये पोटॅशियम युक्त तत्व असल्यामुळे पेरु खाल्याने त्वचा उजळते.

– पेरुमध्ये व्हिटॅमिन सी असल्याने ब्लडप्रेशर आणि कॉलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहतो.

– पेरु कापून ते थोड्यावेळ पाण्यात ठेवून. ते पाणी पिण्याने डायबिटिज नियंत्रणात आणू शकतो.