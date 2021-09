मुंबई: धार्मिक मान्यतेनुसार पितृ पक्षाच्या (Pitru Paksha 2021) 15 दिवसांमध्ये पूर्वजांची पूजा केली जाते आणि पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी तर्पण (Tarpan) केले जाते. शास्त्रांमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी श्राद्धाचा (Shraddha) उल्लेख करण्यात आला आहे आणि असे म्हटले आहे की पितृ पक्षात (Pitru Paksha) आपले पूर्वज पृथ्वीवर येतात आणि तर्पण प्राप्त केल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना आशीर्वाद देतात. पितृपक्षात दान करण्याचे देखील महत्त्व आहे. आज आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की पितृ पक्षात कोणत्या गोष्टी दान (Donate these things in Pitru Paksha) कराव्यात…Also Read - Pitru Paksha 2021: तुमच्या कुंडलीत आहे का पितृ दोष? मग श्राद्ध पक्षात करा हे उपाय

काळे तीळ (Kale Til)

काळ्या तिळाचा वापर श्राद्धात पूर्वजांची पूजा करण्यासाठी केला जातो. अशी मान्यता आहे की काळे तीळ भगवान विष्णूंना आवडताच आहे. श्राद्ध दरम्यान दान करताना तुमच्या हातात काळे तीळ असावेत. जर तुम्ही काहीही दान करू शकत नसाल तर फक्त काळे तीळ दान केल्याने पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो असे देखील मानले जाते. (Pitru Paksha 2021: Donate these things to the Pitru Paksha; Know the importance) Also Read - Pitru Paksha 2021 : घरातच विधिव्रत श्राद्ध करून पितरांना करा संतुष्ट; जाणून घ्या सोपी पद्धत

चांदी (Chandi, Silver)

अशी मान्यता आहे की पूर्वजांचे निवासस्थान चंद्राच्या वरच्या भागात आहे आणि म्हणून चांदीच्या वस्तूंचे दान करणे खूप शुभ मानले जाते. Also Read - Pitru Paksha 2021: जाणून घ्या कोण करू शकतं श्राद्ध, पितृपक्षात तर्पण करण्याचे हे आहेत नियम

गूळ आणि मीठ (Jaggery and salt)

पितृ पक्षात गूळ आणि मीठ देखील दान केले जाते आणि ते दान करणे खूप शुभ मानले जाते. जर तुमच्या घरात वाद किंवा भांडण होत असेल तर श्राद्धात गूळ आणि मीठ दान करावे.

वस्त्र दान (Cloth Donation)

शास्त्रांनुसार पितृ पक्षात वस्त्र दान करण्याला देखील खूप महत्व आहे. आपण बूट, चप्पल आणि छत्री देखील दान करू शकता. कारण ते राहू-केतू दोषाचे निवारक मानले जातात.