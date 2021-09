मुंबई: अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेच्या दिवसापासून पितृ पक्षाची (Pitru Paksha 2021 ) सुरुवात होते आणि अश्विन अमावस्येला पितृ पक्षाची (Pitru Paksha) समाप्ती होते. यावर्षी पितृ पक्ष 20 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. शेवटचे श्राद्ध म्हणजेच अमावस्या श्राद्ध (Amavasya Shraddha 2021) 06 ऑक्टोबर रोजी असेल. हिंदू धर्मात पित्रांची सेवा ही सर्वात मोठी पूजा मानली जाते. त्यामुळे हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये पूर्वजांच्या मोक्षप्राप्तीसाठी पुत्राकडून पूजा केली जाते. आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर लोकांनी त्यांना विसरू नये म्हणून त्यांचे श्राद्ध करण्यासाठी एक विशेष पूजा सांगितली जाते. या वर्षी पितृ पक्ष (Amavasya Shraddha 2021) 16 दिवस चालेल. या दरम्यान पूर्वजांना संतुष्ट करण्यासाठी काही गोष्टींची काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. त्याविषयी जाणून घेऊया…(Pitru Paksha 2021: Don’t forget this rule in the Pitru Paksha; use of iron utensils is prohibited)Also Read - Pitru Paksha 2021 Date: या दिवसापासून सुरू होणार पितृपक्ष, जाणून घ्या दिवस, तारीख आणि वेळ!