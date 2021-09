मुंबई : 20 सप्टेंबरपासून पितृ पक्षाला (pitru paksha 2021) सुरुवात झाली आहे. अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेच्या तिथीपासून पितृ पक्षाला सुरुवात होते आणि आश्विन अमावस्या तिथीला समाप्ती होती. 15 दिवस चालणाऱ्या पितृ पक्षात (pitru paksha) पूर्वजांसाठी पिंड दान कर्म, तर्पण आणि दान इत्यादी विधी केले जातात. अशी मान्यता आहे की जर कुणाच्या कुंडलीमध्ये पितृ दोष (pitru dosh in kundali)असेल तर पिथृ पक्षाच्या काळात काही उपाय करून तो दूर केला जाऊ शकतो. जाणून घेऊयात पितृ दोष दूर करण्याचे काही उपाय. (Pitru Paksha 2021: Is Pitru Dosh in your horoscope? Then do this remedy in the shraddha paksha )Also Read - Pitru Paksha 2021 : घरातच विधिव्रत श्राद्ध करून पितरांना करा संतुष्ट; जाणून घ्या सोपी पद्धत

पितृ दोषापासून मुक्त होण्यासाठी करा हे उपाय

पितृ दोष काढण्यासाठी श्राद्ध पक्षात पंचबली भोग अर्पण करावा. गाय, कावळा, कुत्रा, देव आणि मुंगी पंचबली भोगामध्ये येतात. एवढेच नाही तर कावळ्याला 15 दिवस सतत भोजन दिले पाहिजे. यानंतर ब्राह्मणांनाही खायला द्यावे. पितृ दोष काढण्यासाठी पूर्वजांचा फोटो घरात दक्षिण दिशेला ठेवा. तसेच जेव्हाही तुम्ही घराबाहेर जाता किंवा कोणत्याही शुभ कार्यासाठी बाहेर पडता तेव्हा पूर्वजांचा आशीर्वाद घेऊनच बाहेर पडा. पितृ दोषापासून मुक्त होण्यासाठी ब्राह्मण किंवा गरजूंना पितृपक्षाच्या काळात अन्न दान आवश्यक करा आणि त्यांना आदरपूर्वक दान, दक्षिणा देऊन निरोप द्यावा. ब्राह्मणांना भोजन देताना लक्षात ठेवा की ते पूर्वजांच्या आवडीचे असावे आणि तुम्ही स्वत:च्या हातांनी बनवलेले असावे. पितृ पक्षात कुत्रा, गाय, कावळा, पक्षी इत्यादींना पोळी/भागर खाऊ घाला. (Pitru Paksha 2021: Is Pitru Dosh in your horoscope? Then do this remedy in the shraddha paksha )

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हा तज्ज्ञांचा सल्ला नाही)