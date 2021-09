मुंबई: हिंदू दिनदर्शिकेनुसार सध्या पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2021) सुरू आहे. या काळात पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध केले जाते. अशी मान्यता आहे की पितृ पक्षाच्या काळात पूर्वज (Ancestor) यमलोकातून पृथ्वीवरील आपल्या प्रियजनांना भेटण्यासाठी येतात. असे अनेक लोक असतात ज्यांना या काळात पूर्वजांची स्वप्ने (Ancestral dreams) देखील पडतात. गरुड पुराणानुसार स्वप्नांमध्ये पूर्वजांचे दिसणे (Purvajanchi swapne) हे विशेष संकेत असू शकतात. तर स्वप्न शास्त्रानुसार पितृ पक्षाच्या काळात जर तुमच्या स्वप्नांमध्ये पूर्वज (Ancestors in dreams) येत असतील तर त्याचा अर्थ ते तुमच्यावर नराज आहेत असा मानला जातो. त्यामुळे या स्वप्नांबद्दल जाणून घेऊया… (Pitru Paksha 2021: It is considered extremely ominous to see a ancestor in a dream like this; If this happens, do this immediately)Also Read - Pitru Paksha 2021: पितृ पक्षात का केले जात नाही शुभ कार्य? जाणून घ्या काय आहे आध्यात्मिक मान्यता

पूर्वज स्वप्नात येणे : पितृ पक्षाच्या काळात पूर्वजांचे स्वप्नांमध्ये वारंवार येणे शुभ संकेत मानले जात नाही. याचा अर्थ त्यांना काहीतरी सांगायचे आहे असा मानला जातो. त्यामुळे पितृपक्षाच्या काळात सर्व विधी योग्य रीतीने कराव्या. जेणेकरून पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती लाभेल.

पूर्वज अडचणीत असलेले स्वप्न : स्वप्नात पूर्वज अडचणीत दिसणे अत्यंत अशुभ मानले जाते. याचा अर्थ ते तुमच्यावर रागावले आहेत. यासाठी या काळात घरात रामायण पठण करावे.

स्वप्नांमध्ये यमदूत दिसणे : यमदूत पूर्वजांचे साथीदार मानले जातात. त्यामुळे जर तुम्हाला स्वप्नात यमदूत दिसले तर याचा अर्थ असा मानला जातो की पूर्वज अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी त्याची पूजा करा आणि अन्न, जल दान करा.

स्वप्नात पूर्वज रडताना दिसणे : एखादा मृत व्यक्ती स्वप्नात रडताना दिसणे देखील खूप अशुभ मानले जाते. याचा अर्थ असा मानला जातो की त्यांची एखादी इच्छा पूर्ण झाली नाही किंवा त्यांना शांती मिळाली नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही त्याच्या नावाने वस्तू दान कराव्यात.