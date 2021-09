मुंबई : अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेच्या तिथीपासून पितृ पक्षाची सुरुवात होते आणि आश्विन अमावस्या तिथीला संपते. या वर्षी पितृ पक्ष 20 सप्टेंबर 2021 पासून सुरू झाला आहे. पितृ पक्षाच्या 15 दिवसांमध्ये (Pitru Paksha 2021) पूर्वजांचे श्राद्ध केले जाते. या दिवसांत लोक त्यांच्या पूर्वजांच्या शांतीसाठी प्रार्थना करतात. श्राद्धाचा (Shraddha Paksha) उल्लेखही शास्त्रांमध्ये अनेक ठिकाणी आढळतो. यंदा शेवटचे श्राद्ध म्हणजेच अमावस्या श्राद्ध (Amavasya Shraddha 2021) 06 ऑक्टोबर 2021 रोजी असेल. काही कारणास्तव श्राद्ध करणे शक्य नसल्यास तुम्ही घरीच सोप्या विधीनुसार श्राद्धविधी करू शकता. जाणून घेऊयात घरी श्राद्ध (shraddha vidhi easy Method) करण्याची योग्य पद्धत. (Pitru Paksha 2021: Satisfy the Pitru by performing ritual shraddha vidhi at home; Know this easy Method)Also Read - Pitru Paksha 2021: जाणून घ्या कोण करू शकतं श्राद्ध, पितृपक्षात तर्पण करण्याचे हे आहेत नियम

श्राद्धविधीत तीन पिंडाचे विधान?

धर्मग्रंथानुसार श्राद्धाविधीमध्ये (shraddha vidhi) तीन पिंडाचे विधान आहे. यातील पहिले पिंड पाण्यात अर्पण करावे. दुसरे पिंड श्राद्धकर्ताच्या पत्नीला द्यावे आणि तिसरे पिंड अग्नीला अर्पण केले जाते. जे लोक या नियमांचे पालन करतात त्यांच्यावर पितरांची सदैव कृपादृष्टी राहते अशी मान्यता आहे.

अशा पद्धतीने घरी करा श्राद्धविधी (shraddha vidhi at home)

पहाटे लवकर उठून प्रातविधी आटोपून देवघर आणि पितृ स्थान गाईच्या शेणाने सारवून किंवा पाण्याने स्वच्छ धुवून गंगाजलाने पवित्र करा आणि घराच्या अंगणात रांगोळी काढा.

घरातील महिलांनी आंघोळ करून सर्व स्वच्छता करून पितरांसाठी भोजन तयार करावे.

ब्राह्मणाला आमंत्रण देऊन पितरांची पूजा, तर्पण करून घ्यावे.

पितरांसाठी अग्निमध्ये खीर अर्पण करावी. गाय, कुत्रा, कावळा आणि अतिथीसाठी जेवणातील घास वेगळे काढून ठेवावे.

ब्राह्मणाला आदरपूर्वक अन्नदान करावे आणि दक्षिणा देऊन तृप्त करावे.

ब्राह्मण गृहस्थ आणि पितरांना नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत.

तीन पिंडांपैकी पहिले पिंड जे पाण्यामध्ये जाते ते चंद्रदेवाला तृप्त करते आणि चंद्रदेव स्वतः देवता आणि पितरांना संतुष्ट करतात.

दुसरे पिंड पत्नी गुरुजनांच्या आज्ञेने ग्रहण करते. यामुळे पितृ प्रसन्न होतात आणि पुत्रप्राप्तीचे आशिर्वाद देतात.

तिसरे पिंड अग्नीदेवतेला अर्पण केले जाते. यामुळे पितृ तृप्त होऊन पुत्राच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतात.

(डिस्क्लेमर : लेखात दिलेला मजकूर ही सामान्य माहिती आहे. हा तज्ज्ञांचा सल्ला नाही)