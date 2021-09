मुंबई : 20 सप्टेंबरपासून पितृ पक्षाला (pitru paksha 2021) सुरुवात झाली आहे. अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेच्या तिथीपासून पितृ पक्षाला सुरुवात होते आणि आश्विन अमावस्या तिथीला समाप्ती होती. 15 दिवस चालणाऱ्या पितृ पक्षात (pitru paksha) पूर्वजांसाठी पिंड दान कर्म, तर्पण आणि दान इत्यादी विधी केले जातात. यामागील उद्देश हा पितरांना संतुष्ट करण्याचा असतो. मात्र या 15 दिवसांच्या काळात कोणतेही शुभ कार्य केले जात नाही. (Pitru Paksha 2021: Why Good deeds not done in Pitru Paksha; Know what is the spiritual cause)Also Read - Pitru Paksha 2021: पितृ पक्षात कोणत्या गोष्टींचे करावे दान; जाणून घ्या काय आहे महत्त्व आणि मान्यता

पितृ पक्षात केले जात नाही शुभ कार्य

पितृ पक्षात साखरपुडा, लग्न, मुंडण, घर खरेदी असे कोणतेही शुभ कार्य केले जात नाही. साखरपुडा आणि लग्नासारख्या विषयांवर चर्चा करणे देखील या काळात टाळले जाते. परंतु अनेकांना असे का केले जाते, शुभ कार्य का केले जात नाही याविषयी माहिती नसते. आज त्याबद्दल जाणून घेऊयात यामागे काय आहे मान्यता?

पितृ पक्षात का करु नये शुभ कार्य?

पितृ पक्षाच्या काळत आपले पूर्वज आपल्यामध्ये येतात अशी एक मान्यता आहे. पितृ पक्ष 15 दिवस असतो. या काळात पूर्वजांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. त्यांच्याशी आध्यात्मिकरित्या जोडले जाण्यासाठी पूजा विधी केले जातात. त्यामुळे या काळात आनंदोत्सव टाळून आपले छंद आणि शुभ कार्य थांबवले जातात आणि पितरांविषयी आदर आणि समर्पण व्यक्त केले जाते. यामुळे पितरांना कुटुंबातील सदस्यांना अजूनही त्यांची उणीव जाणवते किंवा ते त्यांना विसरले नाहीत याची जाणीव होते असे मानले जाते. तसेच पुत्रांचे प्रेम पाहून पितरं संतुष्ट होतात आणि त्यांना आशीर्वाद देऊन निरोप घेतात. (Pitru Paksha 2021: Why Good deeds not done in Pitru Paksha; Know what is the spiritual cause)