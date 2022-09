Pitru Paksha 2022:पितृ पक्ष दरवर्षी भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेपासून सुरू होतो आणि अश्विन महिन्याच्या अमावास्येला संपतो. यंदा 10 सप्टेंबर 2022 पासून पितृ पक्ष सुरू झाला आहे आणि 25 सप्टेंबर 2022 पर्यंत चालेल. पितृ पक्षामध्ये पितरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी (Pitru Paksha Significance) पूर्ण विधीपूर्वक श्राद्ध (Shraddha in Pitru Paksha) केले जाते. पितृ पक्षात केलेले श्राद्ध किंवा तर्पणमुळे पितरांचा आशीर्वाद मिळतो आणि घरात नेहमी सुख-शांती नांदते अशी धार्मिक मान्यता आहे. या 16 दिवसांमध्ये कुटुंबातील मृत झालेल्या सदस्यांचे श्राद्ध (Pindaan in Pitru Paksha 2022) केले जाते. आपल्यातून निघून गेलेल्या पूर्वजांना ते अजूनही कुटुंबाचा एक आवश्यक भाग आहेत हे सांगण्याचा हा एक मार्ग आहे. परंतु पितृ पक्षात श्राद्ध कर्म कसे सुरू झाले हे तुम्हाला माहीत आहे का? पितृ पक्षातील श्राद्धाची (Tarpan in Pitru Paksha 2022) सुरुवात महाभारत काळापासून सुरू आहे. पौराणिक मान्यतांनुसार भीष्म पितामह यांनी युधिष्ठिराला श्राद्ध कर्माची माहिती दिली होती.Also Read - Pitru Paksha 2022: भरणी श्राद्ध केल्याने मिळते कालसर्प दोषापासून मुक्ती, जाणून घ्या विधी

गरुड पुराणात भीष्म पितामहांनी युधिष्ठिराचे संवाद सांगितले आहेत. महाभारत काळात भीष्म पितामह यांनी युधिष्ठिराला श्राद्ध आणि पितृ पक्षाचे महत्त्व सांगितले होते. भीष्म पितामह यांनी सांगितले होते की अत्रि मुनींनी प्रथम महर्षी निमी यांना श्राद्धाचे ज्ञान दिले होते. आपल्या मुलाच्या आकस्मिक मृत्यूने दुःखी झालेल्या निमी ऋषींनी आपल्या पूर्वजांना आवाहन करण्यास सुरुवात केली. यानंतर पूर्वज त्यांच्यासमोर प्रकट झाले आणि म्हणाले "निमी, तुझा मुलगा पितृ देवांमध्ये आला आहे. तू तुझ्या दिवंगत पुत्राच्या आत्म्याला अन्नदान आणि पूजा करण्याचे काम केले आहेस. तेव्हापासून श्राद्ध हा हिंदू धर्माचा एक महत्त्वाचा विधी मानला जातो. यानंतर महर्षी निमी यांनी श्राद्ध करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासून सर्व ऋषींनी श्राद्ध करण्यास सुरुवात केली. युद्धात मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या अंतिम संस्कारानंतर युधिष्ठिराने कौरव आणि पांडवांच्या वतीने श्राद्ध केल्याचे काही मान्यता आहेत.

पितृ पक्षाचे महत्त्व (Significance Of Pitru Paksha 2022)

धार्मिक मान्यतेनुसार श्राद्ध कर्म केले नाही तर आत्म्याला मोक्ष प्राप्ती होत नाही. तसेच पितृ पक्षात नियमित दान केल्याने कुंडलीतील पितृ दोष दूर होतो. पितृ पक्षात श्राद्ध आणि तर्पण यांचे विशेष महत्त्व आहे. पितृपक्षात श्राद्ध आणि तर्पण केल्याने पितरं प्रसन्न होतात. पितरांच्या कृपेने जीवनातील अनेक प्रकारचे अडथळे दूर होतात आणि अनेक प्रकारच्या समस्यांपासून मुक्ती मिळते.

श्राद्ध, पिंडदान आणि तर्पण म्हणजे काय?

धार्मिक मान्यतेनुसार पितृ पक्षात घरातील पितरांचे स्मरण केले जाते आणि त्याला श्राद्ध म्हणतात. पिंडदान म्हणजे आपण आपल्या पूर्वजांना अन्नदान करतो. ज्याप्रमाणे आपण भाकरी-चपाती आणि भात खातो त्याचप्रमाणे आपले पूर्वज देहस्वरूपात अन्न खातात. तसेच तर्पण हे गवताच्या काडीपासून दिले जाते म्हणजे आपण पितरांना पाणी देत ​​आहोत असा त्याचा अर्थ होतो.

