Pomegranate In Winter : हिवाळ्यात रोज खा एक डाळिंब, होतील हे 5 आश्चर्यकारक फायदे

Pomegranate In Winter : फळं आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर मानले जातात. हिवाळ्यात रोज डाळिंब खाल्ल्याने तुम्हाला अनेक आजार दूर ठेवण्यास मदत होते. नियमित डाळिंब खाल्ल्याने हृदयविकार आणि कर्करोगासारखे आजार टाळता येऊ शकतात.

Pomegranate In Winter : डाळिंब आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर मानले जाते. हिवाळ्यात डाळिंब खाल्ल्याने (Pomegranate Benefits In Winter) शरीराला अनेक फायदे होतात. रोजच्या आहारात डाळिंबाचा समावेश केल्याने हृदय, मेंदू आणि डोळ्यांचे आरोग्य (Eat pomegranate every day) चांगले राहते. अमेरिकन संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासाच्या रिपोर्टमध्ये रोज डाळिंब खाण्याची सवय लावली तर हृदयविकाराचा धोका (Pomegranate for heart disease) पूर्णपणे दूर होऊ शकतो असा दावा करण्यात आला आहे.

डाळिंबात असलेल्या पॉलिफेनॉलमुळे त्याच्या बियांचा रंग लाल असतो. ही रसायने अतिशय शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट आहेत. यामुळे डाळिंबात इतर फळांपेक्षा जास्त प्रमाणात अँटिऑक्सिडेंट असतात. नियमित डाळिंबाचे जूस प्यायल्याने रोगप्रतिकारशक्तीही वाढते. आपल्या दैनंदिन गरजेच्या 40 टक्के व्हिटॅमिन सी एका डाळिंबात असते. डाळिंबाच्या रसापेक्षा डाळिंबाचे दाणे जास्त फायदेशीर असतात. कारण यामध्ये व्हिटॅमिन ए, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी-12, प्रथिने आणि पोटॅशियम सोबतच रफगेज देखील असतात आणि ते पोटाच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. रोज डाळिंब खाल्ल्यास अशक्तपणा येत नाही आणि हाडांचे आरोग्यही चांगले राहते.

हिवाळ्यात रोज एक डाळिंब खाण्याचे फायदे

कोलेस्टेरॉल वाढू देत नाही : डाळिंब खाल्ल्याने शरीरात कोलेस्ट्रॉल तयार होत नाही. हार्ट अटॅकची बहुतेक प्रकरणे फक्त कोलेस्टेरॉलमुळे होतात. कोलेस्टेरॉलमुळे हृदयाच्या धमन्यांमध्ये चरबी वाढते आणि हळूहळू त्यामुळे रक्तवाहिन्यांत अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे हृदयापर्यंत पुरेसे रक्त पोहोचत नाही आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका वाढतो.

ताणतणाव होत नाही : तुम्ही अशा खूप तणाव असलेल्या व्यवसायात असाल तर तुम्हाला रोज एक डाळिंब खाण्याची सवय असणे आवश्यक आहे. कारण डाळिंब खाल्ल्याने तणाव निर्माण होत नाही.

हृदयविकाराचा धोका कमी होतो : एक वर्ष दररोज एक ग्लास डाळिंबाचा रस प्यायल्यास हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. जर एखाद्याला हृदयविकार असेल तर त्याचा आजार 29 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.

पोटाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर : तुम्हाला अनेकदा लूज मोशनचा त्रास होत असेल किंवा पोट खराब होत असेल तर तुम्ही रोज डाळिंब खावे. डाळिंबात असलेले घटक पोटाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात. डाळिंबाची पानेही उकळून प्यायल्यास पचनक्रिया चांगली राहते. याचा वापर तुम्ही चहामध्येही करू शकता.

कर्करोगापासून बचाव : डाळिंबात फ्लेव्होनॉइड्स नावाचे अँटीऑक्सिडंट असतात. फ्लेव्होनॉइड्स अँटी-कार्सिनोजेनिक असते. त्यामुळे ज्यांना प्रोस्टेट आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका आहे, त्यांनी डाळिंबाचा रस जरूर प्यावा. कॅन्सर झालेल्यांसाठीही डाळिंबाचा रस फायदेशीर असतो. डाळिंब खाल्ल्याने PSA पातळी कमी होते आणि कॅन्सरशी लढण्यास मदत होते.

(टीप : लेखात दिलेला सल्ला ही सामान्य आणि उपलब्ध माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा)