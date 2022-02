Pradosh Vrat Date 2022: भगवान शंकराला (Lord Shiva) प्रसन्न करण्यासाठी फाल्गुन महिन्याचे (Phalgun Month) प्रदोष व्रत 28 फेब्रुवारीला (Pradosh Vrat) केले जाईल. भोलेनाथाचे भक्त या दिवसाची खूप प्रतीक्षा करतात. या दिवशी भाविक नियमानुसार मनोभावे प्रदोष व्रत करतात. प्रदोष काळात भगवान शंकरासोबत माता पार्वतीचीही पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार प्रदोष काळात प्रभू शंकराची पूजा करणाऱ्या लोकांना अधिक लाभ मिळतो. त्यामुळे जाणून घेऊया प्रदोष व्रताची तिथी (Pradosh Vrat Date) कोणती आहे. त्याचबरोबर प्रदोष व्रताचा शुभ मुहूर्त आणि महत्त्वही जाणून घेऊया… (Pradosh Vrat 2022: When is Pradosh Vrat in Falgun? Know the auspicious moment of worship)Also Read - Som Pradosh Vrat 2022: आज आहे सोम प्रदोष; जाणून घ्या तिथी, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी!

प्रदोष व्रत तिथी (Pradosh Vrat 2022 Date)

फाल्गुन महिना कृष्ण पक्ष – 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी सोमवारी, वेळ 5.42 मिनिटे

फाल्गुन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशीची समाप्ती – 1 मार्च 3.16 मिनिटांनी

यानुसार फाल्गुन महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत 28 फेब्रुवारीला निश्चित करण्यात आले आहे.

फाल्गुन महिन्यातील सोम प्रदोष व्रताचा शुभ मुहूर्त – संध्याकाळी 6.20 ते मिनिटे 8.49 मिनिटे

प्रदोषकाळात उपासनेसाठी भाविकांकडे अडीच तास आहेत. या काळात तुम्ही भगवान शिव आणि माता पार्वतीची पूजा करू शकता.

प्रदोष व्रताचे महत्त्व (Pradosh Vrat Importance)

सोमवार हा भगवान शंकराच्या भक्तांसाठी सर्वात महत्वाचा दिवस आहे. तसेच धार्मिक मान्यतेनुसार प्रदोष व्रत पाळल्याने भगवान शिव भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतात. तसेच त्यांचे दु:ख दूर करतात. हे व्रत केल्याने कुटुंबात आरोग्य, सुख आणि समृद्धी यांची वाढ होते. तसेच लोकांना निरोगी आयुष्य लाभते.

(सूचना – या लेखातील सर्व माहिती धार्मिक मान्यता आणि उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ञांशी संपर्क करावा.)