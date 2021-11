मुंबई : महिलांसाठी गर्भधारणा (Pregnancy) हा अत्यंत महत्त्वाचा काळ असतो. या दरम्यान महिलांच्या शरीराच्या आत आणि बाहेर अनेक बदल दिसून येतात. गरोदरपणात महिलांचे वजन खूप वाढते. अनेकदा महिलांना गरोदरपणात वजन वाढण्यामुळे खूप तणाव जाणवू लागतो. अशा परिस्थितीत महिलांनी जास्त काळजी करू नये. (Pregnancy Weight Loss Diet Plan: Are You Afraid To Gain Weight During Pregnancy? Then make this change in diet)Also Read - Naralachya chatniche fayde : आठवड्यातून एकदा करा नारळाच्या चटणीचे सेवन, जाणून घ्या कारण

गरोदरपणात महिलांनी जे काही खायचे ते खावे. तुमचे वजन जास्त वाढू नये असे वाटत असेल तर या काळात तुम्ही तुमच्या आहारात (weight loss diet plan during pregnancy) जास्त कार्बोहायड्रेटयुक्त पदार्थांचा समावेश करू नये. कार्बोहायड्रेटमुळे वजन वाढते. अशा परिस्थितीत गरोदर महिलांनी वजन मेंटेन ठेवण्यासाठी काय खावे आणि काय खाऊ नये हे जाणून घेऊया.

हे पदार्थ खाणे टाळा

– बटाटा

– पॉपकॉर्न

– स्ट्रॉबेरी

-ओट्स

-क्विनवा

– तांदूळ

या पदार्थांचा आहारात करा समावेश

– बीन्स, वाटाणे आणि कडधान्ये

– कडधान्ये

– अंडी

– हिरव्या पालेभाज्या

– बीट

– लिंबूवर्गीय फळे

– ब्रोकोली