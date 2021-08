मुंबई: श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येणाऱ्या एकादशीला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. या एकादशीला पवित्रा एकादशी (Pavitra Ekadashi 2021) किंवा श्रावण पुत्रदा एकादशी (Shravan Putrada Ekadashi 2021) असेही म्हणतात. या दिवशी व्रत ठेवल्याने पुत्र प्राप्तीचे सुख मिळते अशी मान्यता आहे. यंदा श्रावण पुत्रदा एकादशीचे व्रत 18 ऑगस्ट (बुधवारी) रोजी साजरे केले जाईल.

श्रावण पुत्रदा एकादशीचे महत्त्व (Importance of Shravan Putrada Ekadashi)

या एकादशीचे व्रत पुत्रप्राप्तीसाठी केले जाते. या व्रताचे (Shravan Putrada Ekadashi Vrat) नीट पालन केल्यास व्यक्तीच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात अशी मान्यता आहे. पुत्रदा एकादशी वर्षातून दोन वेळा येते. एक पौष महिन्यात असते तर दुसरी श्रावण महिन्यात साजरी केली जाते..

श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथी (Shravan Putrada Ekadashi Tithi, Date)

श्रावण पुत्रदा एकादशी 18 ऑगस्ट 2021 रोजी बुधवारी आहे.

श्रावण पुत्रदा एकादशीची पूजा पद्धत (Worship of Shravan Putrada Ekadashi)

श्रावण पुत्रदा एकदशीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून अंघोळ करावी. स्वच्छ कपडे घालावे. श्री हरी विष्णूला प्रणाम करून दिवा लावावा. त्यानंतर व्रताचा संकल्प करावा. धूप-दिवा लावून भगवान श्री विष्णूची विधिवत पूजा करावी. शेवटी फळं आणि नैवेद्य अर्पण करावे आणि श्रीहरीची आरती करावी. भगवान विष्णूची पूजा करताना तुळशीचा नक्की वापर करावा.

दिवसभर उपवास केल्यानंतर संध्याकाळी श्री हरी विष्णू आणि मांता लक्ष्मीची पूजा करावी. व्रत कथा वाचावी किंवा ऐकावी. नैव्यद्य अर्पण करावा. या व्रताचे पारण दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच द्वादशीच्या तिथीला केले जाते. (Putrada Ekadashi 2021: When is Shravan Putrada Ekadashi? Shravan Putrada Ekadashi date, Shravan Putrada Ekadashi importance and auspicious time, )

श्रावण पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त (Shravan Putrada Ekadashi auspicious Time)

श्रावण पुत्रदा एकादशी प्रारंभ – 18 ऑगस्ट 2021 रोजी सकाळी 03:20 वाजता

श्रावण पुत्रदा एकादशीची समाप्ती – 19 ऑगस्ट 2021 रोजी सकाळी 01:05 वाजता