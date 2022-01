Putting Honey On Navel Benefits : मध (Honey ) आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जातो. आयुर्वेदातही मधाचे अनेक फायदे (Honey Benefits) सांगितले आहेत. मध खाल्ले जाते आणि ते त्वचेवरही लावले (Putting Honey On Navel) जाते. मधाचा वापर इन्फेक्शन दूर करण्यासाठीही केला जातो. अशा स्थितीत आज आम्ही तुम्हाला नाभीमध्ये मध लावण्याचे फायदे (Putting Honey On Navel Benefits) सांगणार आहोत. (Apply honey on the navel daily, you will get relief from all these problems)Also Read - Honey And Clove benefits: मधासोबत दररोज करा लवंगाचे सेवन, होतील हे 4 मोठे फायदे

त्वचेचा कोरडेपणा दूर होतो (Relieves dryness of skin) : तुमची त्वचा कोरडी राहत असेल तर यासाठी नाभीवर मध लावा. यामुळे त्वचा मुलायम आणि चमकदार होईल. यामुळे त्वचेचा कोरडेपणा दूर होतो. मधामध्ये मॉइश्चरायझिंग गुणधर्म असतात जे त्वचेसाठी फायदेशीर असते. Also Read - Honey Benefits: या आजारांवर मधाचे सेवन ठरू शकते वरदान; जाणून घ्या योग्य पद्धत

संसर्गापासून होतो बाचाव (Prevention of infection) : मधामध्ये अँटी फंगल आणि अँटी बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. संसर्ग टाळण्यासाठी आल्याचा रस आणि मध एकत्र करून नाभीवर लावा. याचा फायदा होईल. नाभी व्यवस्थित साफ न केल्यास इन्फेक्शन होऊ शकते. Also Read - Benefits Of Honey In Monsoon: पावसाळ्यात नक्की करा मधाचे सेवन; या आजारांपासून मिळेल मुक्तता

पोटदुखीपासून मिळतो आराम (Relieves stomach ache) : आल्याच्या रसात मध मिसळून नाभीमध्ये लावल्याने पचनक्रिया व्यवस्थित काम करते. हा उपाय केल्याने पोटदुखीची समस्या आणि क्रॅम्पची समस्याही दूर होते.

बद्धकोष्ठतेपासून मिळतो आराम (Relieves constipation) : बद्धकोष्ठतेची समस्या असल्यास मधाचे सेवन करणे खूप फायदेशीर ठरते. रात्री झोपण्यापूर्वी एक ग्लास दुधात मध मिसळून प्यायल्याने बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो. नाभीवर मध लावल्यानेही बद्धकोष्ठतेपासून मिळतो आराम मिळतो.