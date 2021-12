मुंबई : राशीचक्रातील (Zodiac 2022) बदलांचा परिणाम माणसाच्या आयुष्यावर होत असतो. ग्रहांच्या बदलांचे चांगले आणि वाईट दोन्ही प्रभाव राशींवर दिसू शकतात. शनि आणि राहू हे ग्रह सर्वात प्रभावी (Rahu effect 2022) मानले जातात. कुंडलीत हे दोन ग्रह असल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवनावर चांगले-वाईट प्रभाव पडतात. राहू कोणत्याही राशीत दीड वर्ष राहतो. अशा स्थितीत नवीन वर्ष 2022 मध्ये राहू मेष राशीत प्रवेश करणार (Rahu Gochar 2022) आहे. त्याचा प्रभाव सर्व राशींवर दिसून येईल. चला जाणून घेऊया कोणत्या राशींवर राहूचा प्रभाव (Zodiac effect in 2022) पडेल…Also Read - Vivah-shubh-muhurat-2022-full-list-know-the-auspicious-time-of-marriages-from-january-to-december

मेष (2022 year for Aries)

एप्रिल महिन्यात राहू मेष राशीत प्रवेश करेल. अशा परिस्थितीत या राशींच्या लोकांच्या कौटुंबिक जीवनात अडचणी येऊ शकतात. व्यवसायातही अडचणी येतील. तुमच्या शब्दांवर नियंत्रण ठेवा. अन्यथा नातेवाईकांशी मतभेद होऊ शकतात. तुमचे पैसे बुडण्याचीही शक्यता आहे. Also Read - New Year 2022 Astrology: नवीन वर्षात 'या' राशीच्या लोकांचे नशीब फळफळणार, सहचारिणीचीही मिळेल उत्तम साथ

वृषभ (2022 year for Taurus)

2022 मध्ये राहूचा प्रभाव वृषभ राशीवरही दिसेल. या दरम्यान तुम्हाला एकटे वाटू शकते. कोणतेही काम करावेसे वाटणार नाही. या काळात कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेणे टाळा. कुटुंबासोबत जास्त वेळ घालवा. Also Read - New Year 2022 Numerology: जन्मतारखेवरून जाणून घ्या तुमच्यासाठी कसे असेल नवे वर्ष? या लोकांचं नशीब उजळणार

कर्क (2022 year for Cancer)

कर्क राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला त्यात थोडा संघर्ष करावा लागेल.

कन्या (2022 year for Virgo)

कन्या राशीच्या लोकांना या काळात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्हाला पैसा आणि आरोग्याशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

वृश्चिक (2022 year for Scorpio)

जोडीदारासोबत संबंध चांगले राहणार नाहीत अशी शक्यता आहे. असंतोषाची स्थिती असू शकते. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून भांडण होऊ शकते. या काळात समाजातील तुमची प्रतिष्ठा कमी होऊ शकते.

धनु (2022 year for Sagittarius)

या काळात तुम्ही काही कायदेशीर बाबींमध्ये अडकू शकता. एप्रिल महिना विद्यार्थ्यांसाठी अडचणींचा असू शकतो.

(Rahu Gochar 2022, 2022 year for Zodiac sign, new year 2022, Zodiac effect, Rashi Bhavishya 2022, in Marathi, Horoscope 2022, bad influence, influence of Rahu, Rahu prabhav)