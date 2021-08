मुंबई: रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2021) हा सण भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा प्रतिक आहे. या दिवशी बहिण भावाला राखी बांधते आणि आपल्या भावाच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. मात्र रक्षा बंधनाच्या दिवशी भावाशिवाय देवतांनाही राखी बांधण्याची (Tie Rakhi to god) प्रथा आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी कोणत्या देवतांनी कोणत्या रंगाची राखी बांधावी हे जाणून घेऊयात…Also Read - Raksha Bandhan 2021: चंद्र-गुरुच्या युतीनं बनलाय गज केशरी योग, या 3 राशीच्या लोकांचं नशीब फळफळेल

गणपती बाप्पा : गणपती बाप्पाला प्रथम पुज्यनिय मानले जाते. त्यामुळे रक्षाबंधनाच्या दिवशी सर्वप्रथम गणपतीला राखी बांधली पाहिजे. गणपती बाप्पाला लाल रंगाची राखी बांधा. Also Read - Raksha Bandhan 2021: रक्षाबंधनच्या दिवशी भद्रा काळ नाही! जाणून घ्या राखी बांधण्याचा शुभ मुहूर्त

महादेव : रक्षाबंधन सण श्रावण महिन्यातील शुक्ल पौर्णिमेच्या दिवशी साजरा केला जातो. म्हणून या दिवशी महादेवालाही राखी बांधली पाहिजे. महादेवाला निळ्या रंगाची राखी बांधावी. Also Read - Raksha Bandhan 2021 Shubh Muhurta: भद्रा मुक्त काळात साजरे करा रक्षाबंधन; जाणून घ्या राखी बांधण्याचा शुभ मुहूर्त

भगवान श्रीकृष्ण : द्रौपदीने कष्णाला राखी बांधल्यापासून राखी बांधण्याची परंपरा सुरू झाली होती. भगवान श्रीकृष्ण द्रौपदीला आपली बहीण मानत होते आणि तिचे संरक्षण करण्याचे वचन दिले होते. या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाला हिरव्या रंगाची राखी बांधा.

पवनपुत्र हनुमान : या दिवशी हनुमानाला राखी बांधल्याने मंगल दोष दूर होतो. या दिवशी हनुमानजींना लाल रंगाची राखी बांधली पाहिजे.

(Raksha Bandhan 2021: Tie Rakhi to these god before tieing brother, Know which god have which color of rakhi?, Raksha Bandhan 2021, rakhi purnima 2021, narali purnima, Tie Rakhi to god, tieing rakhi to brother, god have which color of rakhi)