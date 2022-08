Rakshabandhan 2022 Time : रक्षाबंधन (Rakshabandhan) हा सण श्रावण महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेला साजरा केला जातो. हा सण भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा प्रतीक मानले जातो. हिंदू धर्मात हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. रक्षाबंधनाच्या दिवसाची (Rakshabandhan 2022) प्रत्येक भाऊ-बहीण वाट पाहात असतात. या दिवशी बहिणी आपल्या भावाला राखी बांधते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. या सणासाठी राखी, भेटवस्तू आणि मिठाई अशा बऱ्याच गोष्टींची तयारी काही दिवस आधीपासून सुरु होते. यंदा रक्षाबंधन 11 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच आज केले जाणार आहे. परंतु आज रक्षा बंधनाच्या सणावर भद्रा काळाची (Bhadra Kaal) छाया आहे. या काळात राखील बांधणे अशुभ मानले जाते. जाणून घेऊन आज रक्षाबंधन कोणत्या वेळेत साजरे केले जाऊ शकते.Also Read - Long distance Raksha Bandhan 2022: दूर राहत असलेल्या बहिण-भावांनी असे साजरा करा रक्षाबंधन

कधीपासून कधीपर्यंत आहे भद्रा काळ

दरवर्षी नारळी पौर्णिमेला रक्षाबंधन साजरे केले जाते. यावर्षी पौर्णिमा तिथी 11 ऑगस्टला सुरू होत असून 12 ऑगस्टला संपेल. पण भाद्रच्या छायेमुळे यंदा 11 ऑगस्टला राखी बांधने शुभ मानली जाणार नाही. त्यामुळे काही लोक 12 ऑगस्ट रोजी रक्षा बंधन साजरे करतील. पंचांगानुसार यंदा पौर्णिमा 11 ऑगस्ट रोजी सकाळी 09:34 वाजता सुरू होईल आणि 12 ऑगस्ट रोजी सकाळी 07:18 पर्यंत राहील. परंतु 11 ऑगस्ट रोजी भद्रा काळ सकाळी 09:35 वाजता होईल (when is Raksha Bandhan 2022) आणि रात्री 08:30 वाजेपर्यंत सुरू राहील. त्यामुळे 11 ऑगस्ट रोजी रात्री 08:30 नंतर रक्षाबंधन साजरे केले जाऊ शकते.

12 ऑगस्टला या वेळेत साजरे करा रक्षाबंधन

परंतु ज्योतिषींच्या मते हिंदू धर्मात कोणतेही शुभ कार्य सूर्यास्तानंतर केले जात नाही. त्यामुळे काही बहिणी रात्री भावांना राखी बांधणे योग्य मानणार नाहीत. पौर्णिमेची उदय तिथी 12 ऑगस्ट आहे. त्यामुळे या दिवसाची वेळ राखी बांधण्यासाठी शुभ मानली जात आहे. परंतु 12 ऑगस्ट रोजी पौर्णिमा तिथी सकाळी 07:18 पर्यंतच आहे. या वेळेत रक्षाबंधन साजरे केले जाऊ शकते. परंतु काही जोतिषांच्या मते, तिथीचा दिवस असल्याने 12 ऑगस्टला कोणत्याही वेळी राखी बांधता येते.

11ऑगस्टला या वेळात बांधा राखी

तुम्हाला 11 ऑगस्टला राखी बांधायची असेल तर काही जोतिषांच्या मते तुम्ही 11 ऑगस्टला भद्रा पूच्छच्या काळात राखी बांधू शकता. 11 ऑगस्ट रोजी भद्रा पूच्छची वेळ संध्याकाळी 5.17 ते 6.18 पर्यंत असेल. या काळात तुम्ही रक्षाबंधन साजरे करू शकता. बाकी 11 ऑगस्ट रोजी दिवसभर भद्राची छाया असणार आहे. तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर तुम्ही 11 ऑगस्ट रोजी रात्री 08:30 नंतर भद्रा काळ संपल्यानंतर देखील रक्षाबंधन साजरे करू शकता.