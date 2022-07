Rashi Bhavishya in Marathi Today, 4 july : आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल (Rashi Bhavishya in Marathi Today), कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती कशी असेल आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल (Rashifal in marathi), शुभ रंग कोणता? हे जाणून घ्या ज्योतिष गुरु शिरोमणी सचिनजींकडून…(Shiromani Sachin Ji)Also Read - Rashi Bhavishya in Marathi Today, 3 July : कोणत्या राशींसाठी शुभ दिवस? कोणी घ्यावी काळजी? जाणून घ्या तुमचे राशीभविष्य!

मेष (Aries Horoscope Today)

प्रवास खूप फायदेशीर ठरेल. घरी शिजवलेले अन्न खा. आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या.

शुभ रंग – सोनेरी. Also Read - Rashi Bhavishya in Marathi Today, 2 July : या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला जाईल, जाणून घ्या तुमचे राशीभविष्य!

वृषभ (Taurus Horoscope Today)

क्षुल्लक गोष्टींवर मित्रांशी भांडू नका. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करू नका. पैसे मिळू शकतात.

शुभ रंग – लाल. Also Read - Rashi Bhavishya in Marathi Today, 1 July : नोकरी, व्यवसायाच्या दृष्टिकोणातून कसा असेल आजचा दिवस? जाणून घ्या तुमचे राशीभविष्य!

मिथुन (Gemini Horoscope Today)

तुमच्या बहिणीला कपडे भेट म्हणून द्या. संध्याकाळपर्यंत व्यवसायात फायदा होईल. सूडबुद्धीच्या गोष्टींचे सेवन करू नका.

शुभ रंग – तपकिरी.

कर्क (Cancer Horoscope Today)

रस्त्यात कोणाशीही वाद करू नका. आज दिवसभर व्यग्र राहाल. आजारपणात पैसे खर्च होतील.

शुभ रंग – नारंगी

सिंह (Leo Horoscope Today)

वडिलांशी वाद घालू नका. आपले काम स्वत: करण्याची सवय लावा. दुपारपर्यंत वेळ चांगली नाही.

चांगला रंग – मरुन.

कन्या (Horoscope Virgo Today)

मित्रांची भेट होईल. दुसऱ्या दिवशी काम पुढे ढकलू नका. सायंकाळपर्यंत नोकरीत लाभ मिळतील.

शुभ रंग – पांढरा.

तूळ (Libra Horoscope Today)

व्यावसायिक प्रवास यशस्वी होईल. मनासारखा परिणाम होईल. मोठ्यांचा अपमान करू नका.

शुभ रंग – हिरवा.

वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today)

व्यवसायात कोणाचीही फसवणूक करू नका. आपल्या कुटुंबातील लोकं समर्थन देतील. देवावर विश्वास ठेवा.

शुभ रंग – पिवळा.

धनु (Sagittarius Horoscope Today)

दिवसाची सुरुवात चांगली होईल. कोणाच्या विनोदावर हरकत घेऊ नका. व्यवहार शहाणपणाने करा.

शुभ रंग – नारंगी.

मकर (Capricorn Horoscope Today)

आवश्यक गोष्टी हाताळा. मनाचे विचार केलेले कार्य पूर्ण होईल. कोणालाही वाईट बोलू नका.

शुभ रंग – गुलाबी.

कुंभ (Aquarius Horoscope Today)

नोकरीच्या ठिकाणी रागावू नका. दुपारनंतर दिवस चांगला जाईल. गरजू मुलांना भेटवस्तू द्या.

शुभ रंग – मरुन.

मीन (Pisces Horoscope Today)

गरीब व्यक्तीला अन्न दान करा. सन्मान वाढेल. तुमच्या वडिलांना भेट द्या.

शुभ रंग – फिरोजी.