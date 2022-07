Rashi Bhavishya in Marathi Today, 6 july : आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल (Rashi Bhavishya in Marathi Today), कुंडलीतील ग्रहांची स्थिती कशी असेल आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल (Rashifal in marathi), शुभ रंग कोणता? हे जाणून घ्या ज्योतिष गुरु शिरोमणी सचिनजींकडून…(Shiromani Sachin Ji)Also Read - Malaika Arora Video: पावसाळ्याच्या दिवसांत आणखीच हॉट झाली मलाइका, शेअर केला अर्जुनसोबतच्या 'त्या'क्षणांचा व्हिडिओ

मेष (Aries Horoscope Today)

वडीलधारी मंडळींचा मान राखावा लागेल. आवाक उत्तम राहील. घराच्या स्वच्छतेवर लक्ष द्यावे लागेल.

शुभ रंगः लाल

वृषभ (Taurus Horoscope Today)

आज तुमचा दिवस कामातच जाईल. जुने मित्र भेटतील. अनपेक्षीत धनलाभ होण्याची शक्यता आहे.

शुभ रंगः मरून

मिथुन (Gemini Horoscope Today)

सायंकाळपर्यंत कामाची दगदग राहील.मित्रांसोबत वाद घालू नका. तुम्ही माघार घेऊ शकतात. कौटुंबिक समस्या सोडवाव्या लागतील.

शुभ रंग- आकाशी

कर्क (Cancer Horoscope Today)

आरोग्यात सुधारणा जाणवेल. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करू नये. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहिल.

शुभ रंगः मरून

सिंह (Leo Horoscope Today)

वेळेवर ऑफिसमध्ये पोहोचावे लागेल. अडकलेला पैसा परत मिळू शकतो. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक न केलेलीच बरी.

शुभ रंग: लाल

कन्या (Horoscope Virgo Today)

नोकरीच्या ठिकाणी यश मिळेल. नव्या घरात प्रवेश करू शकतात. परीश्रमाचे फळ मिळेल.

शुभ रंगः हिरवा.

तूळ (Libra Horoscope Today)

कुटुंबात वाद होण्याची शक्यता आहे.अनोखळे व्यक्ती भेटतील. त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका.

शुभ रंगः राखाडी

वृश्चिक (Scorpio Horoscope Today)

मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. कुटुंबासोबत फिरायला जाण्याचे योग आहेत.मनोरंजनवर खर्च होईल.

शुभ रंगः पांढरा.

धनु (Sagittarius Horoscope Today)

संपूर्ण दिवस खूप जड जाईल. खूप आळस येईल.कोणाला उधारउसणवारीत पैसे देऊ नका.

शुभ रंग- आकाशी

मकर (Capricorn Horoscope Today)

महत्त्वाची कामे बिघडू शकतात. जोडीदाराचा सल्ला अवश्य घ्या. आपल्या लोकांचे पाठबळ मिळेल.

शुभ रंगः गुलाबी

कुंभ (Aquarius Horoscope Today)

मालमत्तेवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मनातील गोष्टी मनातच ठेवा, कुठेच चर्चा करू नका. नोकरी बदलू शकतात.

शुभ रंगः हिरवा.

मीन (Pisces Horoscope Today)

कामाचा ताण राहील. आवक कमी आणि खर्चा जास्त होईल. नातेसंबंध बिघडणार नाहीत याची काळजी घ्या.

शुभ रंगः सोनेरी