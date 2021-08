मुंबई: रक्षाबंधनाचा ((Rakshabandhan 2021) सण भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचे प्रतीक मानले जातो. या दिवशी बहिणी आपल्या भावांना राखी बांधतात आणि भाऊ त्यांच्या संरक्षणाचे वचन देतात. बहिणी वर्षभर या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. या वर्षी रक्षाबंधन 22 ऑगस्ट 2021 रोजी (Raksha Bandhan 2021) साजरे करण्यात येणार आहे. रक्षाबंधन हा सण श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला साजरा केला जातो. रक्षाबंधनाला राशीनुसार राखीचा रंग (Rakhi Colour According To Zodiac Sign) निवडणे अत्यंत शुभ मानले जाते. त्यामुळे बहिणींनी राख्यांच्या रंगाबाबत खूप काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला राशीनुसार तुमच्या भावांना कोणत्या रंगाची राखी बांधली पाहिजे हे सांगणार आहोत. (Rashinusar Rakhi Color: Rakhi Colour According To Zodiac Sign on Rakshabandhan, Considered extremely auspicious)

राशीनुसार या रंगांची राखी बांधा (Rakhi Colour According To Zodiac Sign)

मेष (Aries) : लाल, गुलाबी किंवा पिवळ्या रंगाची राखी

वृषभ (Taurus) : पांढरा, निळा, रेशमी-चमकदार

मिथुन (Gemini) : निळा आणि गुलाबी

कर्क (Cancer) : पिवळा, चमकदार-रेशमी

सिंह (Leo) : गुलाबी किंवा पिवळा

कन्या (Virgo) : पांढरा, हिरवा, गुलाबी

तूळ (Libra) : पिवळा किंवा गुलाबी

वृश्चिक (Scorpio) : लाल, गुलाबी किंवा पिवळा

धनु (Sagittarius) : पिवळा, लाल किंवा गुलाबी

मकर (Capricorn) : निळा, चमकदार-पांढरा

कुंभ (Aquarius) : पांढरा-निळा

मीन (Pisces) : पांढरा, निळा-चमकदार