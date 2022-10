Rasmalai Recipe : रसमलाई भारतात मोठ्या आवडीने खाल्ली जाते. रसमलाईचे (Rasmalai Recipe In Marathi) नाव ऐकताच लोकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. दिवाळीला काही दिवस उरले आहेत. अशा वेळी घराघरांत दिवाळी फराळाची तयारी सुरू झाली आहे. या काळात लोक खाण्यापिण्याच्या अनेक गोष्टी करतात. दिवाळीतही लोक बाजारातून अनेक प्रकारच्या मिठाई खरेदी करतात. पण यंदा दिवाळीत बाजारातून मिठाई (Rasmalai Recipe For Diwali) आणायची गरज नाही. आज आम्ही तुम्हाला घरी मिठाई कशी बनवायची ते सांगत आहोत. दिवाळीनिमित्त तुम्ही घरीच रसमलाई (Rasmalai Easy Recipe) बनवू शकता. जाणून घेऊया घरच्या घरी रसमलाईची बनवायची सोपी रेसिपी आणि त्यासाठी लागणारे साहत्य.Also Read - Film Release On Diwali: चित्रपटप्रेमींसाठी यंदाची दिवाळी खूपच खास, हे चित्रपट मनोरंजनासाठी सज्ज!

रसमलाई बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य

रसगुल्ल्यासाठी

दूध – 1/2 लिटर

साखर – 400 ग्रॅम

लिंबाचा रस – 2 टीस्पून

पाणी – 3 ग्लास

क्रीमसाठी साहित्य

दूध – 1/2 लिटर

साखर – 100 ग्रॅम

बदाम चिरलेले – 5

काजू चिरलेले – 5

केशर – 10 पाने

वेलची पावडर – 1 टीस्पून

रसमलाई बनवण्याची पद्धत

यासाठी प्रथम कढई घ्या आणि त्यात थोडे पाणी गरम करा. नंतर त्यात दूध टाकून उकळू द्या. आता दोन चमचे लिंबाचा रस घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घाला. दुधाला चांगली उकळी आल्यावर गॅस बंद करा आणि त्यात थोडा थोडा लिंबाचा रस घालून चांगले मिक्स करा. काही वेळाने तुम्हाला दिसेल की दूध फाटायला सुरुवात झाली आहे. 2 ते 3 मिनिटांत दूध पूर्णपणे फाटेल.

यानंतर सुती कापडाच्या साहाय्याने फाटलेले दूध गाळून घ्या. यानंतर फाटलेल्या दुधापासून तयार केलेले चीज थंड पाण्याने चांगले धुवा जेणेकरून त्यातील सर्व आंबटपणा निघून जाईल. यानंतर ते कापडात दोन तास बांधून उंच जागेवर टांगून ठेवा जेणेकरून त्यातील सर्व पाणी निघून जाईल. दोन तासांनंतर पनीर मोठ्या पातेल्यात किंवा प्लेटमध्ये काढा.

आता त्यातून तूप निघेपर्यंत चांगले मिसळा. यानंतर पनीरचे छोटे गोळे करून हलके दाबून घ्या. त्यानंतर गॅसवर कढई ठेवा आणि त्यात पाणी आणि 400 ग्रॅम साखर घालून उकळा. साखर पाण्यात पूर्णपणे विरघळून साखरेच्या पाकात रुपांतर झाल्यावर त्यात तयार रसगुल्ले टाका. नंतर झाकून ठेवा आणि सुमारे 20 मिनिटे मोठ्या आचेवर शिजू द्या.

आता दुस-या गॅसवर दुसरा पॅन ठेवा आणि त्यात दूध उकळण्यासाठी ठेवा. दुधाला उकळी आली की आच मध्यम करावी आणि दूध अर्धे आणि घट्ट होईपर्यंत उकळावे. आता 15 मिनिटांनंतर पॅनचे झाकण काढून पाहा. झाले असेल तर गॅस बंद करा. दूध निम्मे झाल्यावर त्यात उरलेली साखर आणि वेलची पूड घालून दोन मिनिटे शिजवा.

आता गॅस बंद करा आणि दूध घट्ट होण्यासाठी सोडा. आता या कंडेन्स्ड मिल्कमध्ये रसगुल्ले घाला. वर चिरलेले बदाम, काजू, पिस्ता टाका. त्यानंतर साधारण चार तास थंड होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवा. आता तुमची रसमलाई तयार आहे.