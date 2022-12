Raviwar Che Upay: जीवनात यश आणि मान-सम्मान मिळवण्यासाठी रविवार करा हे सोपे उपाय

Raviwar Che Upay: रविवार हा दिवस सूर्यदेवाला समर्पित असतो. यादिवशी काही खास उपाय केल्यास व्यक्तीच्या मान-सन्मानात वाढ होते. रविवारी कोणते उपाय करावे जाणून घ्या.

रविवारचे उपाय

Ravivar Che Upay: रविवारी सूर्यदेवाची पूजा करण्याचा नियम आहे. या दिवशी नियमानुसार पूजा करून सूर्याला जल अर्पण केल्यास (Ravivar Upay In Marathi) सूर्यदेव प्रसन्न होतात. सूर्याची उपासना केल्याने जीवनात सुख, संपत्ती, कीर्ती आणि आरोग्य मिळते (Raviwari kara he kam) असे मानले जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यात सूर्याचे खूप मोठे योगदान (worshiped on Sunday) असते. कुंडलीत सूर्याचे स्थान बलवान असेल (Sunday Remedy) तर त्या व्यक्तीला जीवनात भरपूर यश आणि प्रसिद्धी मिळते असे म्हटले जाते.

याचप्रमाणे कुंडलीत सूर्याची स्थिती चांगली नसेल तर व्यक्तीला जीवनात अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. सूर्य हा ग्रहांचा अधिपती मानला जातो. म्हणूनच सूर्याची पूजा केल्याने इतर ग्रहांची स्थिती देखील मजबूत होते असे मानले जाते. शास्त्रात सूर्याची उपासना करण्यासोबतच रविवारचे उपायही सांगितले आहेत. हे उपाय केल्यास जीवनात सुख-समृद्धी येते असे मानले जाते. जाणून घेऊया रविवारचे उपाय.

रविवारचे उपाय

ज्योतिषशास्त्रानुसार दररोज सूर्याची पूजा करावी. मात्र विशेषतः रविवारी उगवत्या सूर्याला जल अर्पण करणे खूप शुभ मानले जाते. सूर्यदेवाला जल अर्पण केल्यानंतर धनाची देवी लक्ष्मीचीही पूजा करावी. असे केल्याने सूर्यदेवासह देवी लक्ष्मीची कृपा प्राप्त होते. ज्योतिष शास्त्रानुसार तुमच्या कुंडलीत सूर्य कमजोर असेल तर रविवारी पिठाचे गोळे करून माशांना खाऊ घालावे. असे केल्याने कुंडलीत सूर्याची स्थिती चांगली राहते. यासोबतच सूर्यदेवाच्या कृपेने माणसाच्या जीवनात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या समस्या दूर होतात. सूर्यदेवाची उपासना रोज करावी असे सांगितले जाते. मात्र रोज करता येत नसेल तर किमान रविवारी तरी सूर्यदेवाची पूजा करावी. असे केल्याने मान-सन्मान वाढतो असे मानले जाते. याशिवाय नोकरी-व्यवसायात प्रगती हवी असेल तर वाहत्या पाण्यात गूळ आणि तांदूळ मिसळून रविवारी प्रवाहित करावा. ज्योतिषशास्त्रानुसार असे केल्याने सूर्यदेव आपल्या भक्तांना आशीर्वाद देतात. कामात अपयश येत असेल तर रविवारी रात्री झोपण्याआधी एक ग्लास गाईचे दूध उशीजवळ ठेवा आणि सकाळी पूजा केल्यानंतर ते दूध प्या. असे केल्याने तुमच्या कामातील सर्व अडचणी दूर होतील. रविवारी तीन झाडू खरेदी करावे आणि देवीच्या मंदिरात नेवून ठेवावे. परंतु हे काम करताना तुमच्यावर कोणाची नजर पडणार नाही याची काळजी घ्या. रविवारी सूर्यदेव आणि माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी ‘आदित्य हृदय स्त्रोत्र’चे पठण करावे. हे पठण केल्याने घरात सुख-समृद्धी येते असे मानले जाते. याशिवाय रविवारी मुंग्यांना साखर खाऊ घालावी. हा उपाय केल्याने सकारात्मक फळ प्राप्त होते असे मानले जाते.

(टीम: येथे दिलेली सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक श्रद्धांवर आधारित आहे. India.Com याचे समर्थन करत नाही. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)