अनुवांशिक हाय कोलेस्टेरॉल (high cholesterol ), हृदय रोग (Heart disease) किंवा दोन्ही आजारांनी ग्रस्त असलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांना (Corona patient) हार्ट अटॅकच्या धोका अधिक असतो, असा दावा एका नव्या संशोधनात करण्यात आला आहे. कौटुंबिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया (एफएच) एक सामान्य अनुवांशिक आजार आहे. यामध्ये आयुष्यभर कमी घनत्व असलेल्या लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉलच्या (एलडीएल-सी) पातळीमध्ये वाढ झाल्यामुळं हार्ट अटॅकचा (Heart attack) धोका 20 पटीने वाढतो.

अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह कार्डियोलॉजीमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासातून या बाबीला दुजोरा मिळतो की, एथेरोस्क्लेरोटिक हृदय रोग (एएससीव्हीडी) असणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो. हा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांनी सांगितले की, संभाव्य एफएच आधीच असलेल्या एएससीव्हीडी लोकांना कोरोनाची लागण झाली असेल तर त्यांच्यामध्ये ज्यांना कोरोना झाला नाही अशांच्या तुलनेत सात पट अधिक वार्षिक दराने हार्ट अॅटकचा धोका असतो.

एफएच फाउंडेशनच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी मेरी मॅकगोवान यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "हा अभ्यास अनुवांशिक स्थिती असलेल्या व्यक्तिंचं निदान करण्यासाठी एक कॉल टू अॅक्शन आहे, जे आपल्या शरीरातील आरोग्य प्रणालीमध्ये प्लेन साइटपासून अनभिज्ञ आहेत आणि कोरोना संसर्गाबाबत विशेष खबरदारी घेतात. तसंच, हृदयरोग रोखण्यासाठी एफएच ही एक मोठी संधी आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले. (research reveals covid-19 increases risk of heart attack in high cholesterol patients)

या अभ्यासात अभ्यासकांच्या टीमने 5 कोटी 54 लाख 12 हजार 462 रुग्णांचा अभ्यास केला. या दमरम्यान रुग्णांना सहा जुळत्या गटात विभाजित करण्यात आलं. यामध्ये निदान झालेले एफएच, संभाव्य एफएच आणि एएससीव्हीडी यांचा समावेस होता. यामध्ये यामध्ये अशा लोकांचा समावेस करण्यात आला ज्यांना कोरोनाचील लागण झाली होती आणि अशा देखील लोकांचा समावेश करण्यात आला ज्यांना कोरोनाची लागण झाली नाही. या अभ्यासातून असे समोर आले की, कोरोनाची लागण झालेल्या ज्ञात एएससीव्हीडीसह एफएच किंवा संभाव्य एफएच असणाऱ्या लोकांना हार्ट अटॅकचा धोका सर्वाधिक असतो. (research reveals covid-19 increases risk of heart attack in high cholesterol patients)