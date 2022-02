Rice Water For Skin And Hair : त्वचा (Skin) आणि केसाच्या (Hair) सौंदर्यावर कितीही खर्च केला तरी घरगुती उपायांनी मिळणारी चमक कोणत्याही महागड्या प्रोडक्टमधून मिळू शकत नाही. हळद पावडरचा फेस पॅक (Face pack of turmeric powder) असो किंवा खोबरेल तेलाने मसाज असो आपल्या स्वयंपाकघरात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या आपल्या सौंदर्यात भर घालू शकतात. यामध्ये तांदळाचाही (Rice) समावेश आहे. तांदळाच्या पाण्यात असे काही घटक आहेत ज्याचा उपयोग त्वचा गोरी करण्यासाठी आणि वृद्धत्वविरोधी स्क्रीनसाठी केला जातो.Also Read - Green Coriander Face Pake: त्वचेच्या समस्येना आहात त्रस्त, मग लावा कोथिंबरीचा फेसपॅक!

तांदळाच्या पाण्यात अमिनो अ‍ॅसिड (Amino Acids) असते. याशिवाय अनेक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात. यात दाहक-विरोधी आणि अँटी-ऑक्सिडंट (Anti-oxidant) गुणधर्म आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर ते आपली त्वचा आणि केसाना मॉइश्चरायझ करते. तांदळाच्या पाण्याने त्वचा चमकदार होते आणि आपली त्वचा वृद्धत्वाच्या लक्षणांपासून दूर ठेवते. Also Read - Leftover Rice Face Pack: शिळ्या भातापासून मिळवा सुंदर आणि मुलायम त्वचा, असा तयार करा फेसपॅक!

तांदळाचे पाणी म्हणजे काय?

तांदूळ भिजवल्यानंतर उरलेल्या पाण्याला किंवा तांदूळ उकळल्यानंतर उरलेल्या पिष्टाला तांदळाचे पाणी म्हणतात. हे नैसर्गिक पद्धतीने तुमची त्वचा आणि केसाचे आरोग्य सुंदर आणि निरोगी बनवण्यात प्रभावी ठरू शकते. Also Read - Immunity Boosting Tips: तुमच्या इम्यूनिटीसाठी या 5 गोष्टी आहेत खूपच धोकादायक, आजपासूनच खाणं करा बंद!

कसे तयार करावे –

एक कप तांदूळ 30 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा. गाळून झाल्यावर पाणी एका भांड्यात घ्या. याशिवाय कुकरमध्ये भात बनवण्याऐवजी तो असाच पातेल्यामध्ये शिजवा. भात शिजल्यानंतर पाणी गाळून बरणीत ठेवा. फ्रीजमध्ये ठेवून आठवडाभर तुम्ही हे पाणी वापरू शकता.

असा करा वापर –

तांदळाचे पाणी तुम्ही फेस टोनर म्हणून वापरू शकता. हे तुमच्या त्वचेचे सूर्याच्या किरणांपासून आणि वृद्धत्वापासून संरक्षण करेल. तसंच फेस मास्कमध्ये हे पाणी तुम्ही वापरु शकता. कोणत्याही फेसपॅकमध्ये तुम्ही पाणी किंवा दुधाऐवजी तांदळाचे पाणी मिक्स करू शकता. हे तुम्हाला चमकदार त्वचा देईल आणि हायपरपिग्मेंटेशन कमी करेल.

बर्फाचा तुकडा बनवा आणि ठेवा –

तांदळाचे पाणी बर्फाच्या क्यूबमध्ये ठेवा आणि त्याचा बर्फ तयार करु घ्या. हे बर्फाचे तुकडे तुम्ही तुमच्या त्वचेवर वापरु शकता. यामुळे चेहऱ्यावर मुरुम राहणार नाहीत, डाग दुर होतील आणि त्वचा चमकदार होईल. एवढेच नाही तर तुमची त्वचा अधिक मुलायम वाटेल.

ऐलोव्हेरा जेलसह लावा –

सूर्यकिरणांमुळे त्वचेवर किंवा टॅनिंगमध्येही हे गुणकारी आहे. एलोव्हेरा जेलमध्ये मिसळल्याने टॅनिंग कमी होते.

केसांसाठी फायदेशीर (Beneficial for hair) –

– गोंधळलेले आणि कोरडे केस रेशमी आणि मऊ होतात.

– केमिकल फ्री हेअर क्लिन्जर म्हणून काम करते.

– केस चमकतील

– डॅमेड केसांसाठी वापरु शकतो