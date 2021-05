Right Time For Lunch: सध्याच्या धकाधकीच्या काळात स्वतःकडं लक्ष द्यायला कुणाकडं वेळच नसतो. कामाच्या व्यापात अनेकदा जेवायला वेळ मिळत नाही त्यामुळं लोक भूक (hunger) लागल्यानंतर मिळेल ते खातात. यामुळं भूक तर शमते मात्र शरीरावर अनेक वाईट परिणाम होतात. घाई गडबडीत खाल्लेल्या पदार्थांमुळं अनेकांचं वजन (Weight) वाढतं आणि हे वाढलेलं वजन सहजपणे कमी (Weight loss) होत नाही. अनेकदा लोक कामात इतके व्यस्त असतात की वेळेवर जेवण करत नाहीत आणि त्यामुळेही वजन वाढतं. चांगल्या आरोग्यासाठी वेळेवर जेवण गरजेचं असल्याचं आयुर्वेदामध्येही (Ayurveda) सांगण्यात आलं आहे. वजन कमी करण्यासाठीदेखील वेळेवर जेवण करणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. तुम्हीही वजन कमी करू इच्छित असाल, तर आज आम्ही तुम्हाला जेवणाच्या योग्य वेळांविषयी (Right Time of Meals) माहिती देणार आहोत. Also Read - तुळसीच्या पानांपेक्षा अधिक उपयुक्त असतात तुळशीचे बी; या त्रासांपासून मिळते सुटका

एका सर्वेक्षणानुसार, दुपारी 3 वाजेनंतर जेवण (Lunch) करणाऱ्या लोकांमध्ये वजन कमी होण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंद वेगाने होते. या सर्वेक्षणात मानवी पेशींमध्ये असणाऱ्या पेरिपिलीन (Peripylene) नावाच्या प्रोटीनचा अभ्यास करण्यात आला. हे प्रोटीन शरीरातील चरबी जाळण्यासाठी आवश्यक असतं. अभ्यासाअंती या प्रोटीनची विशिष्ट अनुवांशिक भिन्नता असलेल्या लोकांनी जेव्हा दुपारी 3 नंतर जेवण (Lunch) केलं तेव्हा त्यांचं वजन अतिशय कमी प्रमाणात कमी झाल्याचं आढळून आलं. अवेळी जेवण केल्याने शरीरावर अनेक दुसपरिणाम होतात. परिणामी वजन कमी करण्यासाठी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.

आपल्याला शरीराला रोज किती प्रमाणात कॅलरीज लागतात त्यानुसार जेवणंही गरजेचं असतं. वजन कमी करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या दैनंदिन कॅलरीजपैकी 15 टक्के भाग नाश्त्यामध्ये, 50 टक्के कॅलरीजचं सेवन दुपारच्या जेवणात, 15 टक्के भाग संध्याकाळच्या स्नॅक्समध्ये आणि 20 टक्के भाग रात्रीच्या जेवणामध्ये सेवन करावा.