मुंबई: भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पंचमी तिथीला ऋषी पंचमी (Rishi Panchami) व्रत साजरे केले जाते. यंदा ऋषी पंचमी 9 सप्टेंबर रोजी (Rishi Panchami 2021 Date) आहे. ऋषी पंचमी हा हिंदू धर्मात एक शुभ उत्सव आहे. श्रद्धेनुसार हा दिवस भारतातील ऋषीमुनींचा सन्मान करण्यासाठी विशेष (Importance of Rishi Panchami)आहे. ऋषी पंचमीचा शुभ सण प्रामुख्याने सप्तर्षींना (Saptarshi) समर्पित आहे. धार्मिक कथांनुसार, हे सात ऋषी म्हणजे वशिष्ठ, कश्यप, अत्री, जमदग्नी, गौतम, विश्वामित्र आणि भारद्वाजा हे आहेत. अशीही मान्यता आहे की ऋषी पंचमीचे व्रत (Rishi Panchami Vrat) करणाऱ्या व्यक्तीचे भाग्य एका क्षणात बदलते आणि भूतकाळातील आणि वर्तमान जीवनातील सर्व प्रकारच्या पापांपासून मुक्ती मिळते. (Rishi Panchami 2021 Date: When is Rishi Panchami? Know the importance, vrat vidhi and story)

ऋषी पंचमी व्रत विधी (Rishi Panchami Vrat vidhi)

ऋषी पंचमीच्या दिवशी घर स्वच्छ करा.

देवघरात देखील विशेषकरून स्वच्छता करा.

सात ऋषींसोबतच देवी अरुंधतीचीही विधीवत स्थापना करा.

हळद, चंदन, फुले, अक्षता इत्यादींनी सात ऋषींची पूजा करा.

पूर्ण विधीवत पूजा केल्यानंतर ऋषी पंचमी व्रत कथा ऐका.

शेवटी ब्राह्मणांना भोजन देऊन व्रताचे उद्यापन करा.

ऋषी पंचमी पूजा मंत्र (Rishi Panchami pooja mantra)

कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतम:।

जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय: स्मृता:।।

गृह्णन्त्वर्ध्य मया दत्तं तुष्टा भवत मे सदा।।

ऋषी पंचमीची व्रत कथा (Rishi Panchamichi Vrat Katha)

एक उत्तरा नावाचा ब्राह्मण होता. तो सुशीला नावाच्या पत्नीसोबत राहत होता. त्याची मुलगी विधवा झाली होती आणि त्यामुळे त्याच्यासोबतच राहत होती. एका रात्री मुलीच्या संपूर्ण शरीराला मुंग्या लागल्या. या गघटनेने तिचे आई-वडील चिंतेत बुडाले. त्यानी हा प्रकार एका ऋषीला सांगतला. त्यानंतर ऋषींनी सांगितले की त्यांच्या मुलीने तिच्या मागील जन्मात मासिक पाळीच्या काळात पाप केले होते. त्याची शिक्षा तिला आता शरीरावर मुंग्या लागून मिळत आहे. ऋषींनी पापांच्या मुक्तीसाठी त्या ब्राम्हण कन्येला ऋषी पंचमीचे व्रत करण्यास सांगितले. ब्राह्मण कन्येने ऋषी पंचमीचे व्रत केल्याने तिचे सर्व कष्ट दूर झाले. तिला सर्व पापांपासून मुक्ती मिळाली आणि पुढच्या जन्मात सौभाग्य प्राप्त झाले. (Rishi Panchami 2021 Date: When is Rishi Panchami? Know the importance, vrat vidhi and story)