Rohini Vrat 2022: वैशाख महिन्यात (Vaishakh month) रोहिणी व्रत केले जाते. यावर्षी हे व्रत मंगळवार ३ मे रोजी केले जाईल. जैन समाजातील लोकांसाठी हे पर्व एखाद्या सणापेक्षा कमी नसते. महिलांना हे व्रत करणे बंधनकारक असल्याचे मानले जाते. रोहिणी नक्षत्र (Rohini Nakshatra) संपल्यावर हा उपवास संपतो. आता प्रश्न असा आहे की रोहिणी व्रत म्हणजे काय? हे व्रत रोहिणी नक्षत्रादरम्यान केले जाते. म्हणून याला रोहिणी व्रत (Rohini Vrat) म्हणतात. त्यामुळे रोहिणी नक्षत्र संपल्यावर या रोहिणी व्रताची समाप्ती होते. आज आम्ही तुम्हाला रोहिणी व्रताची पूजा (Rohini Vrata Pooja) पद्धत आणि शुभ मुहूर्त याबद्दल सांगणार आहोत. आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज आम्ही तुम्हाला या लेखाद्वारे सांगणार आहोत की रोहिणी व्रताचा शुभ मुहूर्त (Auspicious Moment) कोणता आहे आणि पूजेची पद्धत देखील जाणून घेऊया. (Keep Rohini Vrat on this day, find out the Auspicious Moment, pooja vidhi and other details )Also Read - Ram Navami 2022: या शुभ मुहूर्तावर करा रामनवमीची पूजा, जाणून घ्या विधी आणि महत्त्व

वैशाख रोहिणी व्रत 2022 शुभ मुहूर्त (Rohini Vrata Shubh Muhurta 2022)

वैशाख महिन्यातील रोहिणी व्रत – 03 मे 2022 मंगळवारी केले जाईल

वैशाख महिन्यातील रोहिणी व्रताची सुरुवात – 03 मे 2022 सकाळी 00:34 वाजता

वैशाख महिन्यातील रोहिणी व्रताची समाप्ती – 04 मे 2022 पहाटे 03:18 वाजता Also Read - Vasant Panchami 2022 Date : कधी आहे वसंत पंचमी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि महत्व

रोहिणी व्रत पूजा पद्धत (Rohini Vrata Puja Vidhi)

रोहिणी व्रताच्या दिवशी प्रथम पहाटे लवकर उठून घराची साफसफाई करावी. त्यानंतर तुमचे दैनंदिन विधी करून आंघोळीसाठी पाण्यात थोडे गंगाजल टाकावे. त्यानंतर आंघोळ करावी आणि आणि मग व्रताचा संकल्प घेऊन सूर्याला जल अर्पण करावे. या व्रतादरम्यान सूर्यास्तापूर्वी फळांचे सेवन केले जाऊ शकते. मात्र सूर्यास्तानंतर रोहिणी व्रतादरम्यान मध्ये अन्न खाणे वर्ज्य मानले जाते. Also Read - Shani Pradosh Vrat 2022 : आज आहे वर्षातील पहिले प्रदोष व्रत, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

टीप – या लेखात दिलेली माहिती गृहीतके आणि माहितीवर आधारित आहे. india.com याचे समर्थन करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ञाशी संपर्क साधावा.