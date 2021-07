मुंबई : महिलांना आपल्या शरीराची विशेष काळजी घ्यावी लागते. महिलांच्या शरीरात अनेक प्रकारचे बदल होत असतात त्यामुळे त्यांना आपल्या आरोग्याची अधिक काळजी घेणे आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत स्त्रियांसाठी केशर खूप फायदेशीर (Kesar che fayde) ठरू शकते. केशरचे इतर अनेक फायदे आहेत मात्र स्त्रियांसाठी केशर एखाद्या वरदानापेक्षा कमी नाही. आयुर्वेदातही केशरचे अनेक फायदे (Benefits of Saffron) सांगितले गेले आहेत. केशरचा वापर अनेक भारतीय पदार्थांमध्ये केला जातो. सामन्यत: लोक दुधात केशर घालून पितात. परंतु केसरच्या पाण्याच्या फायद्यांविषयी (Kesarchya panyache fayde) तुम्ही कधी ऐकले आहे का? आज आम्ही तुम्हाला त्याच्या फायद्यांविषयी सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया. (Saffron Benefits for Women: Saffron can be a boon for women These problems can be overcome )Also Read - For Vegetarians: प्रोटीनच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी 'या' गोष्टी नक्की खा!

मासिक पाळीतील वेदनांपासून आराम: महिलांना मासिक पाळीदरम्यान बर्‍याच त्रासाचा सामना करावा लागतो. या काळात केशरचे पाणी पिल्यास तीव्र रक्तस्त्रावाची समस्या दूर होऊ (Saffron beneficial for women) शकते. तसचे केशरच्या पाण्यामुळे या काळात पोटदुखीच्या त्रासापासूनही दिलासा मिळू शकतो. Also Read - Maida Face Pack: ग्लोइंग स्किनसाठी मैदा फायदेशीर, असा तयार करा फेसपॅक!

त्वचेशी संबंधित समस्या : केशरचे पाणी त्वचेसाठी खूप उपयुक्त मानले जाते. त्वचेच्या समस्या दूर करण्यासाठी देखील केशर मदत (Saffron Benefits for Women) करू शकते. त्वचा निरोगी ठेवण्याबरोबरच त्वचा ताजीतवाणी ठेवण्यासाठी देखील केशर उपयुक्त असते. दररोज केशरचे एक ग्लास पाणी पिल्यास त्वचेवर नैसर्गिकरित्या चमक येऊ शकते. Also Read - Mango Peel Face Scrub And Pack: ट्राय करा आंब्याच्या सालीचा फेस पॅक आणि स्क्रब, टॅनिंग आणि ब्लॅकहेड्सच्या समस्येपासून होईल सुटका!

गर्भधारणेत फायदेशीर : गर्भवती महिलांच्या पोटात गॅस होणे आणि मूड बदलणे यासारख्या सामान्य समस्या असतात. केशर पचनसाठी उपयुक्त (Saffron Benefits) मानले जाते. त्यामुळे केशरच्या पाण्याचे सेवन केल्यास गर्भवती महिलांना गॅसच्या समस्येपासून आराम मिळू शकतो. तसेच चांगली झोप लागण्यासाठी देखील केशर मदत करू शकते.

केस तुटण्याची समस्या दूर होते : दररोज केशरचे पाणी पिल्याने केस गळतीची (Hair loss) समस्या दूर होऊ शकते. यामध्ये असे अनेक गुणधर्म आढळतात जे केस गळतीस थांबवू शकतात. (Saffron Benefits for Women: Saffron can be a boon for women These problems can be overcome )

(डिस्क्लेमर : लेखातील सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही)