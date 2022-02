Benefits Of Eating Orange: संत्र्याला सुपरफूड म्हटले जाते. पण असे का म्हणतात माहीत आहे का? संत्र्याचे फायदे (Benefits Of Orange) लक्षात घेऊन त्याला सुपरफूडच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. विशेषतः हिवाळ्यात रोज संत्री खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. सर्दीपासून संरक्षण आणि त्वचा सुंदर बनवण्यापासून संत्री खाण्याचे अनेक फायदे (Health Benefits Of Orange) आहेत . संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) मुबलक प्रमाणात आढळते. म्हणूनच ते खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते (Orange To Increase Immunity) आणि एवढेच नाही तर वजन कमी करण्यासाठी संत्र्याची (Orange For Weight Loss) मदत होते. येथे जाणून घ्या संत्र्याचे कोणते 10 फायदे (10 Benefits Of Eating Orange) आहेत.Also Read - Cardiac Arrest vs Heart Attack: कार्डिअ‍ॅक अरेस्ट आणि हार्ट अटॅक यामधील फरक काय?, कसा करायचा बचाव घ्या जाणून!

रोग प्रतिकारशक्ती वाढते (Increases immunity)

संत्री खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. त्यामुळे ते खाल्ल्याने संसर्गजन्य आजार टाळता येतात आणि सर्दीचा त्रास होत नाही.

त्वचेवर दिसत नाही वयाचा प्रभाव (Natural glow)

संत्री खाल्ल्याने त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते. वयाचा प्रभाव चेहऱ्यावर दिसत नाही. सुरकुत्या, हनुवटी आणि बारीक रेषा दिसत नाहीत. दररोज संत्र्याचा रस प्यायल्याने त्वचेवर एक चमक येते, जी तुम्हाला कोणत्याही सौंदर्य उत्पादनातून मिळू शकत नाही.

डोळ्याची शक्ती वाढते (Increases eye power)

संत्री खाल्ल्याने डोळ्यांचे आरोग्यही चांगले राहते. तुमच्या डोळ्यांशी संबंधीत तक्रारी असतील तर रोज संत्री खाण्याची किंवा संत्र्याचा रस पिण्याची सवय लावा. तुम्हाला लवकरच फरक जाणवू लागेल.

हृदयविकारचा धोका दूर होतो (Risk of heart attack)

संत्री तुमच्या हृदयाच्या आरोग्याचीही काळजी घेते. तुमचा रक्तदाब सामान्य ठेवण्यासाठी हे उपयुक्त आहे. त्यामुळे बीपीचा त्रास होत नाही आणि हृदयावर ताणही येत नाही.

मेंदूचे आरोग्यही चांगले राहते (Brain health)

संत्र्याला ब्रेन फूड किंवा सुपरफूड असेही म्हणतात. हे खाल्ल्याने मेंदूचे आरोग्यही चांगले राहते आणि मेंदूशी संबंधित समस्या होण्याची शक्यता कमी होते.

कर्करोगापासून बचाव (Cancer prevention)

रोज संत्री खाल्ल्याने कॅन्सरचा धोकाही कमी होतो. म्हणूनच डॉक्टर रोज संत्री खाण्याचा सल्ला देतात.

अपचनासाठी फायदेशीर (Beneficial for indigestion)

जर तुम्हाला अनेकदा पोटाशी संबंधित समस्या असतील तर तुम्ही संत्र्याचा आहारात समावेश करावा. संत्री खाल्ल्याने अपचनाचा त्रास होत नाही.

केस गळत नाहीत (Hair fall)

तुमचे केस खूप गळत असतील किंवा तुमचे केस पातळ होत असतील तर संत्री खाणे फायदेशीर ठरू शकते. हे तुम्हाला तुमच्या केसांच्या समस्येपासून मुक्ती देखील देऊ शकते. रोज संत्र्याचा रस प्यायल्याने केस दाट आणि रेशमी होतात.

किडनी स्टोन (Kidney stone)

तुम्हाला किडनी स्टोनची समस्या असेल तर दररोज संत्री आणि त्याचा रस सेवन करणे फायदेशीर मानले जाते. हे स्टोन बाहेर काढण्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरताही पूर्ण होते.

सांधेदुखीपासून आराम (joint pain)

सांधेदुखीच्या रुग्णांना हिवाळ्यात विशेष त्रास होतो. संत्र्यामुळे शरीरातील युरिक अॅसिड कमी होते, त्यामुळे सांधेदुखीच्या रुग्णांना आराम मिळतो. संत्र्यामुळे सांध्यांना येणारी सूजही कमी होते.