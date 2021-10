मुंबई : आश्विन महिन्यातील अमावस्येला पूर्वजांचे श्राद्ध केले जाते त्यामुळे या तिथीला सर्वपित्री अमावस्या (Sarvapitri Amavasya 2021) म्हणतात. सर्वपित्री अमावस्या तिथी ही पितरांसाचे श्राद्ध (Shraddha importance) करण्यासाठी खूप महत्वाची मानली जाते. जर कोणाला आपल्या पुर्वजांची मृत्यू तिथी माहिती नसेल. तर त्यांचे श्राद्ध सर्वपित्री अमावस्येला करावे. याच अमावस्येला भाद्रपद अमावस्या देखील म्हटले जाते. यंदा सर्वपित्री अमावस्या म्हणजेच अमावस्या श्राद्ध (Amavasya Shraddha 2021) 06 ऑक्टोबर 2021 रोजी असेल.Also Read - Somvar Vrat Vidhi: महादेवाच्या पूजेत चुकूनही करून नका या चूका? जाणून घ्या सोमवारच्या व्रताचे नियम

तर्पण आणि पिंड दान (Tarpan and Pind daan)

पितृपक्षात (Pitru Paksha 2021) दररोज तर्पण करावे. जर तुम्ही हे करू शकत नसाल तर सर्वपित्री अमावस्येला पाण्यात दूध, जव, तांदूळ आणि गंगाजल घालून तर्पण करा. या दरम्यान पिंड देखील दान करावे. शिजवलेले तांदूळ, दूध आणि तीळ यांना एकत्र करून पिंड बनवले जातात. अश्विन अमावस्या पिंड दानासाठी विशेषतः शुभ मानली जाते. पितृ अमावस्या असल्याने याला पितृ विसर्जनी अमावस्या किंवा महालय असे देखील म्हणतात. म्हणून पिंडदान करावे. असेही मानले जाते की या अमावस्येला पूर्वज आपल्या प्रियजनांच्या दारापर्यंत श्राद्धाची इच्छा घेऊन येतात. जर त्यांना पिंड दान मिळाले नाही तर ते शाप देऊन निघून जातात परिणामी घरगुती कलह वाढतो आणि कामही बिघडू लागतात. (Sarvapitri Amavasya 2021: When is Sarvapitri Amavasya? know what is important)

श्राद्धाचे 12 प्रकार (12 Types of Shraddha)

नित्य श्राद्ध : कोणताही व्यक्ती अन्न, जल, दूध, कुश, पुष्प आणि फळाने दररोज श्राद्ध करून पितरांना प्रसन्न करू शकतो.

नैमित्तक श्राद्ध : वडिल किंवा एखाद्याच्या मृत्यू तिथीला हे श्राद्ध केले जाते. त्याला एकोद्दिष्ट असे म्हणतात. या श्राद्धादरम्यान केवळ एक पीडनदान केले जाते. विश्वदेवाचे पूजन केले जात नाही.

काम्य श्राद्धः पुत्रप्राप्ती किंवा धनप्राप्तीसारख्या विशेष इच्छापूर्तीसाठी हे श्राद्ध केले जाते.

वृद्धी श्राद्ध : सुख आणि सौभाग्य वृद्धीसाठी हे श्राद्ध केले जाते.

सपिंडन श्राद्ध : मृत व्यक्तीच्या 12 व्या दिवशी हे श्राद्ध केले जाते. हे श्राद्ध स्त्रियासुद्धा करू शकतात.

पार्वण श्राद्ध : हे श्राद्ध पर्व तिथीला केले जाते. त्यामुळे याला पार्वण श्राद्ध असे म्हणतात. वडील, आजोबा, पंजोबा, आजी, पणजीसाठी हे श्राद्ध केले जाते.

गोष्ठी श्राद्ध : हे श्राद्ध कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र येऊन श्राद्ध करतात त्याला गोष्टी श्राद्ध असे म्हणतात.

कर्मांग श्राद्ध : एखाद्या संस्काराच्या निमित्ताने केले जाणाऱ्या श्राद्धाला कर्मांग श्राद्ध म्हटले जाते.

शुद्धयर्थ श्राद्ध : पितृ पश्रात केले जाणारे हे श्राद्ध कुटुंबाच्या शुद्धीसाठी केले जाते.

तीर्थ श्राद्ध : एखाद्या तीर्थीस्थळी जे श्राद्ध केले जाते त्याला तीर्थ श्राद्ध असे म्हणतात.

यात्रार्थ श्राद्ध : एखादी यात्रा यशस्वी होण्यासाठी केले जाणाऱ्या श्राद्धाला यत्रार्थ श्राद्ध असे म्हणाता.

पुष्टयर्थ श्राद्धः शरीर स्वास्थ्य आणि सुख-समृद्धी आणि आर्थिक उन्नतीसाठी त्रयोदशी तिथी, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतू, भाद्रपद मासातील कृष्ण पक्षात हे श्राद्ध केले जाते.