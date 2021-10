मुंबई : संवेदनशील दातांच्या (Sensitive Teeth) समस्येमुळे अनेक जण त्रस्त असतात. अशा वेळी थंड किंवा गरम काहीही खाताना दात ठणकणे आणि मुंग्या येणे असा त्रास होतो. याला दंतांची अतिसंवेदनशीलता असेही म्हणतात. दात अतिसंवेदनशील असताना तुम्ही काही खाल्ले की तुमच्या दातांमध्ये तीव्र सणक येते. हा त्रास दूर व्हावा म्हणून लोक वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधांचा वापर करतात. परंतु या समस्येवर मात करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला काही घरगुती उपायांबद्दल सांगणार आहोत. हे उपाय केल्यास तुमची समस्या दूर होऊ शकते. चला तर मग जाणून घेऊयात संवेदनशील दातांवरील उपाय…. (Sensitive Teeth Upay: Suffering from sensitive teeth? Get rid with these home remedies )Also Read - Shilya Chapaticha Face Pack: शिळ्या राहिलेल्या चपातीपासून तयार करा फेसपॅक, ग्लोइंग स्किनसोबत होतील अनेक फायदे!

दातांच्या अतिसंवेदनशीलतेची करणे

हार्ड टूथब्रशचा वापर

पायोरिया रोग

तंबाखू आणि गुटख्याचे अतिसेवन

जास्त प्रमाणात अम्ली पदार्थांचे सेवन

दाताचा तुटलेला भाग

हिरड्या सैल होणे

दातांमध्ये किड लागणे

काय खावे?

दातांमध्ये संवेदनशीलता असेल तर आपण सफरचंद आणि केळीचे सेवन करू शकता. तसेच सलाद, स्मूदीज, दूध, संपूर्ण धान्य, ओटमील, काजू, बदाम आणि अक्रोड यांचे सेवन करावे. तसेच दुग्धजन्य पदार्थ आणि गाजर, बीट्स, ब्रोकोली, बटाटे यांसारख्या फायबरयुक्त भाज्यांचा आहारात समावेश कारावा.

काय खाऊ नये?

दातांमध्ये संवेदनशीलता असेल तर लिंबू, कैरी, चिंच इत्यादी आंबट पदार्थांचे सेवन करू नये. तसेच गोड पदार्थ कँडी, आइस्क्रीम, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स सोडा इत्यादींचे सेवन करू नये.

घरगुती उपाय

मीठ आणि कोमट पाणी : रोज सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी मीठ व कोमट पाण्याने चूळ भरावी आणि दात स्वछ करावे. असे केल्याने दातांच्या संवेदनशीलतेपासून अराम मिळतो.

मोहरीचे तेल : संवेदनशीलतेपासून मुक्त होण्यासाठी, 1 चमचा मोहरी किंवा खोबरेल तेलात अर्धा चमचा रॉक साल्ट घालून त्याने दात आणि हिरड्यांना मसाज करा आणि 15 मिनिटांनी स्वच्छ धुवा.

कडुलिंबाची काडी : कडक कवळीच्या ब्रशऐवजी कडुलिंबाच्या काडीचा ब्रश म्हणून वापर करा. यामुळे संवेदनशीलतेपासून आराम मिळतो.

कच्चा कांदा : कांद्याचा एक छोटा तुकडा दातांमध्ये 5 मिनिटे दाबून धरा. यानंतर कोमट पाण्यात मीठ घालून त्याने दात स्वच्छ धुवा.