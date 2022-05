Shani Jayanti 2022: यावर्षी शनि जयंती 30 मे रोजी (Shani Jayanti 2022 Date) साजरी केली जात आहे. या दिवशी सोमवती अमावस्या आणि वट सावित्री व्रत देखील पाळले जाणार आहे. शनी जयंती जेष्ठ महिन्यातील अमावास्येला साजरी केली जाते. यानिमित्ताने तुम्हाला शनिदेवाची कृपा (God Shani Blessings) मिळवायची असेल किंवा शनिदेवाचा प्रकोप टाळायचा असेल तर या दिवशी अवश्य दान (Donate on Shani Jayanti) करा. तुम्ही तुमच्या राशीनुसार दान (Donate acording to zodiac sign) करू शकता. यामुळे शनिदेव लवकरच प्रसन्न होतील. आज या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया शनी जयंतीला राशीनुसार कोणत्या वस्तूंचे दान केले जाऊ शकते…Also Read - Shani Jayanti Upay for Sade Sati: शनि जयंतीला करा 'हे' रामबाण उपाय, प्रगतीच्या मार्गातील दूर होतील सर्व विघ्ने!

राशीनुसार करा दान

मेष – मेष राशीच्या लोकांनी शनी जयंतीला मोहरीचे तेल आणि काळे तीळ दान करावेत. Also Read - शनि होईल अधिक आक्रमक! या राशींवर राहाणार वक्रदृष्टी, शनि जयंतीला करून घ्या 'हे' काम

वृषभ – वृषभ राशीच्या लोकांनी शनी मंदिरात जाऊन शनि चालिसाचे पठण करावे. तसेच, काळे ब्लँकेट दान करावे.

मिथुन – मिथुन राशीच्या लोकांनी शनी जयंतीच्या दिवशी काळ्या वस्त्रांचे दान करावे. असे केल्याने शनिदेव लवकर प्रसन्न होतात.

कर्क – कर्क राशीच्या लोकांनी शनी जयंतीच्या दिवशी उडीद डाळ, तेल आणि तीळ दान करावे.

सिंह – शनीच्या प्रकोपापासून वाचण्यासाठी सिंह राशीच्या लोकांनी ॐ वरेण्याय नमः चा जप अवश्य करावा.

कन्या – कन्या राशीच्या लोकांनी शनी जयंतीच्या दिवशी छत्री आणि जोडे दान करावेत.

तूळ – तूळ राशीच्या लोकांनी शनी जयंतीच्या दिवशी मोहरीच्या तेलासह काळे कपडे आणि काळी छत्री दान करावी.

वृश्चिक – वृश्चिक राशीच्या लोकांनी शनी जयंतीच्या दिवशी लोखंडी वस्तू दान कराव्यात.

धनु – धनु राशीच्या लोकांनी शनी जयंतीच्या दिवशी शनी मंत्र ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः चा जप करावा.

मकर – शनी जयंतीच्या दिवशी मकर राशीच्या लोकांनी प्राणी आणि पक्ष्यांना अन्न टाकावे आणि पाणी पाजावे. याशिवाय गोठ्यात जाऊन सेवा करावी.

कुंभ – कुंभ राशीच्या लोकांनी शनीची कृपा मिळण्यासाठी कुष्ठरोग्यांची सेवा करावी आणि त्यांना औषधोपचार वगैरेने मदत करावी.

मीन – मीन राशीचे लोकांनी शनी जयंतीच्या दिवशी मोहरीचे तेल, तूप आणि तीळ दान करावेत.

टीप – या लेखात दिलेली माहिती गृहीतके आणि उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे. india.com याची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ञाशी संपर्क साधा.