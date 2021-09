श्रावण महिन्यातील (Shravan 2021) पौर्णिमेनंतर येणाऱ्या शुक्ल पक्षातील त्रयोदशीला शनि प्रदोष (Shani Pradosh 2021) व्रत केलं जातं. प्राचीन धार्मिक परंपरेनुसार, प्रत्येक महिन्याच्या त्रयोदशीला प्रदोष व्रत येत असतं. हिंदू कालदर्शिकेनुसार एका महिन्यात दोन प्रदोष व्रत असतात. एक प्रदोष व्रत कृष्ण पक्षात तर दूसरं प्रदोष व्रत शुक्ल पक्षात येत असते. या दिवशी भगवान शिव आणि शनिदेवाची पूजा अर्चना केली जाते. या महिन्यात शनि त्रयोदशीला म्हणजेच (when is shani trayodashi in 2021) 4 सप्टेंबर 2021 ला शनि प्रदोष आहे.

शनि त्रयोदशी 2021 तिथी (Shani Trayodashi 2021 Date)

4 सप्टेंबरला शनि त्रयोदशी

प्रारंभ – सकाळी 08 वाजून 24 मिनिटं. ( 4 सप्टेंबर)

समाप्त – सकाळी 08 वाजून 21 मिनिटं ( 5 सप्टेंबर)

शनि प्रदोष व्रतचं महत्त्व (Shani Pradosh Vrat Importance)

धर्मशास्त्रात शनि प्रदोष व्रताचं महत्त्व सांगण्यात आलं आहे. हे व्रत केल्यानं आपल्यावर शिव आणि शनि अशा दोन्ही शक्तिंची कृपा राहते. संतती प्राप्त होते. शनिदोष दूर होतात. दाम्पत्याला पुत्र प्राप्त होतो. विशेष लाभ मिळतात.

शनि प्रदोष व्रत पूजा विधी (Shani Pradosh Vrat Puja Vidhi)

सकाळी लवकर उठून स्नान करावा. स्वच्छ वस्त्र परिधान करावे. घरात किंवा मंदिरात जाऊन दीप प्रज्वलित करावा. शक्य असल्यास दिवसभर व्रत करावं. भगवान शिवशंकराचा गंगा जलानं अभिषेक करावा. भोळ्या शंकराला पुष्प अर्पिण करावं. सोबतच माता पार्वती आणि श्रीगणेशाचं पूजन करावं. कोणतंही शुभ कार्य करण्याआधी श्री गणेशाचं पूजन केलं जातं. भगवान शिवशंकराला नैवेद्य द्यावा. भगवान शिवशंकराला केवळ सात्विक पदार्थांचा नैवेद्य द्यावा, हे लक्षात ठेवा. शिवशंकराची आरती करावी. मनापासून शिवशंकराची आराधना करावी.